Así fue visto el último eclipse lunar del año desde Santo Domingo

La madrugada de este viernes se pudo observar el último eclipse lunar del año, el cual con sus 3 horas y 28 minutos de duración, fue más largo de los últimos 580 años.

En el apogeo del fenómeno, la sombra de la Tierra cubrió más del 97% de la superficie de la Luna y adquirió una apariencia rojiza.

A continuación, te mostramos como fue captado el eclipse parcial de Luna esta madrugada desde Santo Domingo, República Dominicana.

Según informó a través de sus redes sociales el analista meteorológico Jean Suriel, la fase parcial en la ciudad capital, duró desde las 3:18 AM hasta las 6:55 AM, y la mayor ocultación se registró a las 5:03 AM.

Otros países donde fue visto

Además de República Dominicana, el evento astronómico también se observó México, Bogotá, Lima, Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile, Estados Unidos, España, Japón, entre otros lugares del mundo.

¿Qué es un eclipse lunar?

Un eclipse de Luna ocurre cuando el Sol, la Tierra y el satélite se alinean, a nuestros ojos, en el cielo. Entonces, la Luna atraviesa la sombra de nuestro planeta, que está dividida en dos partes, la central, llamada umbra, y la externa, conocida como penumbra. La luna llena sale al atardecer y es visible durante toda la noche. Al final, se pone justo cuando sale el Sol. Ninguna de las otras fases tiene esta característica única. De acuerdo con la NASA, ocurre porque la Luna está directamente opuesta al sol en el cielo cuando la luna está llena.

