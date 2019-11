Así fueron los actos que realizaron en Nueva York el PLD y La Fuerza del Pueblo

NUEVA YORK.- Los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y La Fuerza del Pueblo (LFP) efectuaron actos de masas este domingo en el Alto Manhattan y a la misma hora (3:00 PM).

A la del partido de gobierno asistieron unas 350 personas, incluyendo comisiones de varios estados. La presencia de funcionarios y empleados del gobierno fue notoria.

Hablaron los miembros del Comité Político (CP) Alexis Lantigua, viceministro de la Presidencia, y Eduardo Selman, secretario de finanzas de la entidad. Lantigua expuso sobre la mayoría de senadores, diputados, síndicos y regidores que se obtuvieron en la pasada primaria y que ha habido un pequeño desgarre que se tapa con un “parche”.

Selman, hablando en Nueva Jersey el sábado proclamó “qué bueno que se fueron, se fueron y que se queden fuera”, habiendo una consecuencia en el PLD ya que cada vez que se va algún alto dirigente, el partido sube el promedio en las elecciones. Sostuvo que Danilo fue quien ayudó a Leonel en tres ocasiones y que el Presidente es un hombre bueno, desprendido y con mucha humanidad.

Por su parte, Frank Cortorreal, presidente estatal y jefe de la misión de la RD ante la ONU, solicitó a los presidentes de intermedios que informen sobre las renuncias y que ahora se van activar los organismos de la seccional para reunirse cada martes.

Dijo que la escogencia para los diputados del exterior sería por elecciones internas porque Danilo nunca ha señalado candidato alguno y las encuestas en el exterior salen caras, en su opinión personal, además se le dará su cuota a la mujer y a los partidos aliados, señaló. Hubo preguntas y respuestas.

Mientras que cerca de 175 ex peledeístas, reunidos en el restaurant 809, se juramentaron en LFP. La convocatoria no fue del todo efectiva ya que la parte trasera del salón estuvo semivacía.

Habló Gregorio Morrobel, quien dijo “estamos tomando una decisión dolorosa pero transcendental por el contenido y la importancia de lo que estamos haciendo hoy un grupo de hombre y mujeres. Leonel recibió la antorcha del profesor Juan Bosch, quien lo definió como una mina de oro sin descubrir”.

Mientras que Carlos Feliz destacó la fortaleza de LFP y la masiva integración de ex peledeístas.

Domingo Jiménez, director de asuntos políticos del ex presidente en EE.UU y Canadá, declaró: “Todo lo que Juan Bosch soñó con el PLD fue traicionado por el danilismo”.

“Leonel no podía seguir en un partido donde lo que se impuso fue la infamia, calumnia, mentira, trampa, engaño y la traición. No podía seguir en un partido que ya no es el partido de Juan Bosch, donde lo que se impone es el poder por el poder, el dinero como ley, la arrogancia, petulancia, prepotencia y la soberbia”.

Por su parte, Ramón Santana, renunciante de un intermedio en El Bronx, leyó el documento de la renuncia masiva, expresando, “durante los últimos 20 años el pueblo dominicano experimentó un proceso nunca visto en su historia como producto de las gestiones iniciadas por Fernández en 1996, el cual cumplió no solo la responsabilidad de mantener su partido en el poder sino también pasar la antorcha a otros”.

“Sin embargo, y de una manera inesperada, aquellos a quienes depositamos nuestra confianza, se han encargado de secuestrar esa antorcha poniendo la patria y sus instituciones en peligro, producto de la insensatez, terquedad, ingratitud y lo ilógico”.

“De esta manera, y en manifestación a la situación imperante en el PLD, los abajo firmantes, todos residentes en NY, renunciamos de manera irrevocable a todos nuestras funciones y responsabilidades en el PLD, y con ello nos declaramos seguidores del doctor Leonel Fernández”.