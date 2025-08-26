Así fueron sepultados la mujer y sus tres hijos envenenados: un adiós conmovedor 

Este martes, a las nueve de la mañana, fueron sepultados con honores cristianos la mujer y sus tres hijos que fallecieron tras ser presuntamente envenenados, en una tragedia que ha estremecido al Distrito Municipal de Angelina y al país entero.

El sepelio se realizó en el cementerio local de Cotuí , en medio de escenas de profundo dolor y consternación.

Familiares y comunitarios del poblado exigieron a las autoridades policiales profundizar las investigaciones del caso, con el fin de esclarecer los hechos y ofrecer respuestas claras a la opinión pública nacional.

Durante el velatorio y el entierro, se vivieron momentos de intensa tristeza. Las expresiones de llanto y desconsuelo fueron evidentes entre los asistentes, quienes acompañaron a las familias afectadas en este difícil momento.

La tragedia ha sacudido al poblado agrícola de Angelina, perteneciente al municipio de Villa La Mata, y ha generado reacciones en Santo Domingo Este y otras regiones del país, donde el caso ha despertado una ola de solidaridad y reclamos de justicia.

Los familiares impidieron a los reporteros y aficionados de redes sociales la tomas fotos y videos durante el sepelio alegando privacidad al final de las honras fúnebre.