Así funcionará el plan oficial para la recuperación de los ríos Ozama e Isabela

El presidente de la República, Luis Abinader, declaró de alta prioridad para el Gobierno la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela, en el ámbito metropolitano del Gran Santo Domingo.

La decisión, contenida en el Decreto núm. 531-25, tiene como objetivo la regeneración física, urbana y ambiental de los terrenos ubicados en las riberas, actualmente ocupados por asentamientos humanos.

El plan oficial

El plan oficial para la recuperación de los afluentes Ozama e Isabela, a cargo de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), contempla remozar, construir y readecuar infraestructuras, dotaciones y vías existentes, así como desarrollar las que resulten necesarias, garantizando que las intervenciones respeten las condiciones sociales, culturales y patrimoniales de la zona.

«El plan de manejo y restauración deberá incluir la zonificación del área, estableciendo espacios de restricción y uso estricto para la conservación y el aprovisionamiento de servicios ambientales. Además, definirá las zonas de uso público, específicamente destinadas a actividades recreativas, de esparcimiento, de educación ambiental y de interpretación, a fin de aprovechar los escenarios de belleza escénica del área», se lee en el decreto presidencial.

Urbe también deberá realizar procesos de socialización con la comunidad afectada, a fin de asegurar la participación de los residentes en la intervención y rehabilitación, protegiendo sus derechos y promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo.

Además, tendrá que gestionar la negociación y reubicación de los habitantes impactados por los trabajos que se lleven a cabo en los sectores objeto de la intervención.

Foto: Duany Nuñez

La responsabilidad técnica y ambiental

De igual forma, el documento establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales asumirá la responsabilidad técnica y ambiental del proyecto, por lo que deberá evaluar y supervisar las actividades que se desarrollen en las riberas de los ríos Ozama e Isabela, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales.

Asimismo, corresponde a dicho Ministerio implementar medidas de conservación para la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas acuáticos, forestales y ribereños afectados por el proyecto.

