Así ha golpeado la tormenta Melissa a República Dominicana: daños reportados por el COE

La República Dominicana ha comenzado a sentir con fuerza los efectos de la tormenta tropical Melissa, que podría alcanzar la categoría de huracán este jueves, de acuerdo con los pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En un reporte preliminar, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) detalló los principales daños registrados hasta el momento en diferentes provincias.

52 acueductos afectados y más de 549 mil usuarios sin servicio

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) informó que 52 acueductos resultaron afectados, de los cuales 51 están fuera de servicio completamente y uno de forma parcial, dejando sin agua potable a unos 549,229 usuarios.

San Juan: 55 personas desplazadas

En la provincia San Juan, la Defensa Civil reportó que debido a las fuertes precipitaciones fueron albergadas preventivamente 42 personas del sector Agua Debajo de la Presa. De estas, 32 se encuentran en el Estadio Hermanos Suárez y 10 en el Centro Tecnológico Sabaneta.

Además, 11 familias fueron trasladadas a viviendas de familiares y amigos, para un total de 55 personas desplazadas.

Barahona registra inundaciones urbanas

En Barahona, las lluvias generaron inundaciones urbanas en la calle José Francisco Peña Gómez. Las autoridades indicaron que la situación fue controlada y todo volvió a la normalidad.

Distrito Nacional y Gran Santo Domingo: calles anegadas y dificultades en la movilidad

Foto| Olga Lidia| HOY

Un recorrido realizado por la fotógrafa Chaimy Soriano, del periódico Hoy, evidenció el impacto de las lluvias en sectores como Los Prados, Urbanización Fernández, kilómetro 9 de la Autopista Duarte y avenida Núñez de Cáceres, donde se observaron vehículos varados y calles completamente inundadas.

Videos difundidos en redes sociales por la cuenta Accidente RD muestran severas acumulaciones de agua en múltiples puntos del Gran Santo Domingo, entre ellos la avenida 27 de Febrero, Zona Industrial de Herrera (calle Los Profesionales), autopista Las Américas, avenida Venezuela, Sarasota (próximo a Lincoln), George Washington, Villa Mella y San Vicente de Paúl, cerca de la carretera Mendoza. Varias de estas zonas presentan acumulaciones desde ayer.

Foto| Chaimy Soriano| HOY

En sectores de El Almirante, residentes expresaron temor ante el nivel del agua. “Auxilio, ayúdennos por Dios, nos vamos a ahogar”, se escucha clamar en uno de los videos mientras las aguas rodean las viviendas.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse en lugares seguros y seguir las orientaciones oficiales ante el posible fortalecimiento del sistema en las próximas horas.