En la noche del domingo 11 de agosto se conoció el video de los últimos instantes de vida de Mauricio Leal, reconocido estilista de la farándula colombiana al que apodaron como el niño genio, donde, se aparentaría, que había asesinado a su madre y que se había herido a sí mismo con cuchillos para quitarse la vida tras cometer el crimen.

Aunque en el caso, de acuerdo con el material probatorio que recolectaron en su momento en la Fiscalía General de la Nación, se señaló que hubo la participación de un tercero, que resultó ser el hermano Jhonier Leal, que fue condenado a 55 años de cárcel en junio pasado por los dos homicidios, la grabación no se conoció durante el proceso penal, solo hasta este fin de semana por un reportaje en el que se hizo la revelación del mismo en el informativo de televisión Noticias Caracol.

La nueva prueba provocó serios cuestionamientos al caso, ya que el fiscal que lideró la investigación, Mario Burgos, no lo tuvo en cuenta, así como tampoco la abogada defensora de Leal, Ana Julieth Velásquez, que en el informe del mencionado noticiero afirmó que esta anomalía se dio porque en primera medida confiaron en la “buena fe” del ente acusador, que siempre la tuvo en su poder.

El video salió a la luz a raíz del documental Caín en el que se indaga por este crimen que conmocionó al país por todos los giros sorpresivos que ha dado desde que el 22 de noviembre de 2022 Mauricio Leal y su progenitora, Marleny Hernández, fueron hallados sin vida en la mansión del estilista en el municipio de La Calera (Cundinamarca), a media de hora de Bogotá.

“Empezamos a ver un montón de irregularidades, de cosas que no nos cuadraban y quisimos acercarnos un poco más para intentar investigar, realmente, qué tenía detrás esta investigación. Es cuando empezamos a descubrir un montón de hallazgos que nos llevan a una prueba reina que es la que encontramos hoy en día”, afirmó en Noticias Caracol Marcela Morales, la productora ejecutiva.

De hecho fue inesperado también para los realizadores, ya que la grabación estaba en el celular del estilista, al que se supone que le tuvieron que hacer la correspondiente auditoria forense durante la recolección del material probatorio en el proceso a Jhonier Leal.

“Este video llega a nosotros por una fuente fiable. Y lo sorprendente es que no se haya valorado por parte de la Fiscalía ya que nosotros entendemos que este video está dentro del teléfono de Mauricio. El mismo aparece entre los registros de la Fiscalía como un análisis y una prueba. Y aparecen unos audios, aparecen unos chats que conocen todos los colombianos, pero qué curioso que este video no fue valorado, como si esa prueba no fuera importante”, agregó Morales.