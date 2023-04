Así han reaccionado algunas figuras al asesinato de la locutora Chantal Jiménez

Luego de darse a conocer la muerte de la presentadora Chantal Jiménez y el suicidio de su verdugo, diversas figuras del han reaccionado en repudio al lamentable hecho.

Wason Brazoban, Carlos Durán, Cheddy García, Mirabal Ruiz, entre otros, hicieron uso de sus redes sociales para expresar su parecer sobre la comunicadora y su deceso.

Wason Brazoban: «Hoy amanecí hablando de estos temas y mira lo que acaba de pasar . Otro inseguro se acaba de llevar la vida de esta joven . Mujeres por favor !!! Observen desde la primera vez que un hombre muestre señales tóxicas . Ellos dan señales ! Sea despierta . Esos hombres que te llaman a cada rato para saber que haces , donde estás , que llega de repente a donde estás . Eso no es amor !!!».

Lea: Hombre mata a comunicadora Chantal Jiménez y luego se suicida

Cheddy García: «Esta semana les hablé de este tema:

Hay que empoderar a los hombres”

Los hombres que se sienten al menos de su pareja, hacen esto

El mensaje es claro:

Te mato porque eres mía. ….POSESIÓN DE ALGUIEN QUE NO TE PERTENECE.

Te mato porque soy un mierda y no puedo vivir sin ti.. COMPLEJO DE INFERIORIDAD

Te mato porque soy más fuerte que tú ….MACHISMO

Te mato porque NO puedo vivir sin ti. FALTA DE AUTOESTIMA Y AMOR PROPIO.

Te mato porque no serás de nadie.. COMPLEJO DE PROPIEDAD.

Lean bien hombres asesinos futuros:

Esa mujer , ni NINGUNA MUJER EN ESTA TIERRA no es tuya, esa mujer nunca TE PERTENECERÁ MALDITO SICOPATA .

Te matas por cobarde, te matas porque sabes que la justicia humana, te dará tu merecido, pero ¿CÓMO ESCAPARÁS A LA JUSTICIA DE DIOS?

Mujeres dejen de dar CHANCE, No se descuiden, NO TE DEJES MATAR! 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲

Paz a su alma y consuelo a las familias! 🙏».

Miralba Ruiz: «¿Hasta cuándo? Hasta que eduquemos en equidad. Hasta que dejemos de percibir a las mujeres como objetos o cosas. Hasta que dejemos de romantizar la exagerada dependencia emocional. Hasta que como sociedad le demos permiso a los hombres de expresar sus emociones y aprendan a drenarlas. Hasta que como sociedad hablemos de salud mental y no sea un tabú o un estigma. Hasta que desde la sociedad se repudien los “pequeños” actos que un día serán un trágico final».

Carlos Durán

Mohamed La Bara: «Descansa en paz Chantal. Lamentablemente los que pudimos conocerte sabemos que eres una joven trabajadora y enfocada. La buena vibra que dejaste mientras estabas en la tierra no se olvidará».

Manauri Jorge: «Qué impotencia @chantalj.v

Para algunos es otra en la lista de víctimas de malditos hombres abusadores, para todo el equipo de @coolturado es una pérdida muy lamentable.

Tuve el placer de conocer a Chantal en uno de los podcast de la plataforma y hubo una empatía instantanea porque su historia y batalla diaria eran dignas de admirar. En fotos parecemos una cosa, en la realidad todo cambia.

Hoy nos enteramos de tu inesperada partida física en manos de un ex que no tuvo el valor de enfrentar la separación y decidió quitarte la vida después de amenazas y orden de alejamiento.

Tantos planes, tanto futuro, tanta vida que querías aprovechar en pro de tu familia, pero ya todo eso es historia, como tú.

Descansa en paz mujer, ojalá que tu victimario nunca la tenga».