La nueva ley fiscal aprobada este martes por el Senado de los Estados Unidos, que originalmente contemplaba un gravamen del 3.5 % sobre las remesas, y que luego fue elevado al 5 %, ha sido finalmente modificada para reducir la tasa al 1 %. Aun así, la medida mantiene en alerta a miles de dominicanos y podría traer consecuencias económicas para República Dominicana.

¿Qué efectos podría tener?

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, en entrevista para el periódico Hoy, explicó que un impuesto del 1 % a las remesas enviadas desde Estados Unidos podría impactar negativamente tanto a la balanza de pagos como a las familias que las reciben.

Haivanjoe Ng Cortiñas

“El efecto se produciría si los dominicanos deciden trasladar el nuevo impuesto al monto enviado como remesas y sería de alrededor de US$ 103 millones al año. La información negativa se suma el escenario en el que la economía dominicana se ha expuesto, no favoreciendo el entorno para la inversión y la recuperación de la economía”, sostuvo.

Ng Cortiñas también señaló que, para este 2025, el país podría recibir más de US$ 11 mil millones en remesas, de las cuales el 87 % proviene del territorio estadounidense.

Un momento inoportuno

El economista y docente Juan Del Rosario consideró que la medida llega en un momento sumamente delicado: “como un botín al cual los gobiernos intentan captar para generar ingresos a través de impuestos.”

“Quienes remesan son nuestros residentes en el exterior. Y si tú, seas como país emisor o como país receptor le pone un impuesto, es obvio que tú lo que estás es alentando la explosión de un mar que se viene construyendo día a día”, expresó.

También puede leer: Impuesto a las remesas: de una amenaza a un impulso

Aseguró que la aplicación de este tipo de impuesto tendría consecuencias negativas tanto para la economía nacional como para la economía familiar: “eso tendría un impacto negativo en en la economía tanto en la macro, como en la economía familiar. ¿Por qué? Porque cuando tú generas un impuesto, en un momento en que tú estás en medio de una crisis mundial, pongamos nosotros el principal país emisor, que es Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo tiene una economía que no crece como resultado de una política migratoria agresiva, pero la economía mundial no está en su mejor momento como resultado de políticas, de guerras comerciales y de guerras militares”.

Juan Del Rosario

Para Del Rosario, “en un momento de incertidumbre agregar un impuesto tendría un efecto negativo, no solamente para la economía de el inmigrante emisor que hace la transferencia monetaria, sino también para la familia del país de receptor y para la economía en sentido general”.

¿Qué podría pasar?

Del Rosario plantea dos posibles escenarios: en el primero, el dominicano seguiría enviando los mismos US$ 100, pero debido al impuesto, la familia recibiría US$ 99. En el segundo, ante un entorno incierto, la persona migrante se vería desincentivada a enviar más dinero para compensar el impuesto, lo que podría traducirse en una reducción del envío de remesas, no solo para sustento familiar, sino también para fines de inversión.

“Va a afectar el ingreso familiar de la de la familia dominicana aquí o puede afectar la inversión que hace el inmigrante dominicano en República Dominicana porque su poder de compra se va a reducir”, concluyó.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd