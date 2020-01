Así Luis Abinader promete eliminar prácticas de “mojarles las manos a funcionarios” para inversión

El candidato presidencial Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), informó hoy que ganadas las próximas elecciones, establecerá un clima de inversiones que estimule la creación de riqueza social y genere tal cantidad de empleos que contribuirán a transformar la calidad de vida del pueblo.

Abinader explicó que para cumplir ese compromiso eliminará una “maraña de obstáculos” a la inversión que, dice, empujan a la informalidad a quienes quieren hacer negocios y ahuyentan a empresa que buscan invertir en el país, pero que terminan llevándose sus capitales a países donde hay condiciones más favorables a sus iniciativas.

“Ya basta de que pidan a los inversionistas mojarles las manos para resolver, que pidan volver la próxima semana, después de un mes de espera, de dilatar de manera interminable la aprobación de permisos que deberían ser autorizados en hora o días”, expuso Abinader.

El economista se expresó en éstos términos en una presentación de carácter didáctico por los ejemplos, anécdotas y apoyo en recursos audiovisuales, difundida a las 6 de la tarde de este jueves, a través de sus cuentas en las plataformas digitales Facebook y Youtube, y entregada a los medios informativos.

“Este debe ser el año de los que emprenden. Este es el año del cambio. Se acabó el tiempo de esperar y llegó el tiempo de hacer. República Dominicana se merece un sistema de permisología, de autorizaciones y aprobaciones de negocios legal, transparente y amigable con los inversionistas, a los que no se les cambien las reglas del juego cuando ya se está jugando”, precisó.

30 días. Abinader documentó la diferencia entre la realidad que a su entender presenta la República Dominicana y lo que ya es estándar a nivel internacional para, por ejemplo, constituir una sociedad se toma 24 a 48 horas, mientras que en el país se tarda 30 días.

“Una licencia de construcción: Internacionalmente tarda 60 días, en República Dominicana se necesitan 180 días. Las aprobaciones para abrir un hotel: En otros países en 6 meses ya está todo listo, pero en nuestro país se necesitan 2 años para obtener las mismas aprobaciones”, puntualizó.

Agregó que para obtener un registro sanitario, el estándar internacional es un mes, pero en el país se toma un año. “Y si vemos a cuántas veces se te requiere ingresar una misma documentación para realizar trámites comunes, nos encontramos con que el estándar internacional es de 1 a 3 veces, pero en nuestro país para hacer el mismo trámite se te exige depositar la misma documentación desde 5 hasta 10 veces”, ilustró.

No ha mejorado.“Pero lo peor es la cantidad en sobornos y peajes que los funcionarios corruptos piden pagar. La norma internacionalmente es que esto no ocurra, pero en nuestro país, a muchos empresarios e inversionistas, funcionarios inescrupulosos terminan exigiendo de 10 a un 20% de lo invertido para ayudar a ‘agilizar’ los múltiples requisitos y papeleos”, denunció el dirigente político, quien agregó que “increíblemente, esa brecha no ha mejorado en los últimos 4 años”.

“El vendedor que consigue un contrato para empezar a vender ya, no puede esperar, como tampoco el microempresario que necesita un RNC para operar, ni el inversionista que tiene por delante una gran oportunidad”, puntualizó..

Lo que hará. Ante ese panorama descrito por Abinader para los negocios, presentó un resumen de proyectos de leyes y reformas administrativas que impulsará su gobierno, entre ellas: Ley de silencio administrativo.

“Si en 30 días el Gobierno no responde una solicitud, se considerará aprobada”. “Con esta ley se acabó la frase ´dame lo mío para agilizarte eso´. Incentivaremos al Gobierno a trabajar rápido, de manera eficiente y transparente y a romper la pared que fomenta el soborno y el tráfico de influencias”, enfatizó.

Otra propuesta es la Ley de simplificación burocrática. “Si el Estado ya tiene todos tus documentos ¿Por qué te los pide una y otra vez, cada vez que quieres hacer un trámite? Crearemos por ley el sistema de archivo que mantendrá el registro digitalizado de los documentos depositados por las personas en sus gestiones estatales”.

Propuso la constitución de sociedades en un plazo máximo de 72 horas, utilizando un sistema en línea para realizar todos los trámites necesarios. “En esta plataforma tecnológica quedarán integradas la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI), las Cámaras de Comercio y Producción, y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

De igual forma, la modernización de la ley de inversiones, eliminando la burocracia, para no poner a los emprendedores de iniciativas empresariales a dar vueltas en diferentes instituciones para realizar una inversión.

“Modernizaremos la Ley de Inversión Extranjera para crear una verdadera ventanilla única, como debió ser desde siempre: Un solo espacio físico en el que habiten todas las instituciones públicas requeridas para obtener licencias y autorizaciones”, sostuvo.

Otras propuestas. Un solo lugar para ir cuando se quiera invertir. Esta ventanilla estará abierta a la inversión nacional y extranjera y será coordinada por un gabinete de inversión creado para ese fin. Sólo será requerido el registro en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CEI-RD “y un monto mínimo de inversión económica… porque al que quiere invertir hay que ponersela fácil, no difícil”, subrayó.

Estabilidad jurídica. Para Abinader, es desleal cambiar las reglas del juego cuando ya se empezó a jugar. “Por eso se estableceré una protección de estabilidad jurídica por un período de 10 años mediante la creación del registro de inversión, para que no puedan modificarse las reglas para beneficio de intereses particulares. Con esto garantizaremos estabilidad para el que invierte, promoviendo la creación de muchos empleos de calidad”, puntualizó.