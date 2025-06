Así reacciona Haití y otros países a nuevas restricciones de Donald Trump

Varios países ya han reaccionado al anuncio del presidente Donald Trump, que prohíbe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 12 naciones y restringe parcialmente, el ingreso de ciudadanos de otras siete.

Entre ellos se encuentra el gobierno de Haití, que expresó su preocupación al declarar que «es consciente de las consecuencias de esta decisión para las familias haitianas tanto dentro como fuera del país».

El Ministerio de Exteriores haitiano, a través de una nota publicada en su página de Facebook, recordó que esta medida llega en un momento en el que el Gobierno haitiano «se esfuerza, con la ayuda de sus socios internacionales, por combatir la inseguridad y reforzar la seguridad de las fronteras».

Haití se compromete a «trabajar en la búsqueda de soluciones rápidas», añadió el Ministerio de Asuntos Exteriores, al recordar que la medida entra en vigor el lunes próximo.

De igual forma, la instancia estatal subrayó su intención de «proseguir el diálogo y la cooperación con el Gobierno estadounidense en materia de seguridad y política migratoria», en consonancia con la Declaración de Los Ángeles para una migración regular, segura y ordenada, adoptada en la IX Cumbre de las Américas en junio de 2022.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores llamó la «atención» sobre el peligro que representan las bandas armadas, recientemente designadas como grupos terroristas, para las relaciones de Haití con el exterior.

«Esto, teniendo en cuenta las medidas de política migratoria adoptadas en el ejercicio de los derechos soberanos de un gobierno extranjero», afirmó el documento.

Maduro le pide a Trump que no se deje «envenenar» con «mentiras» sobre Venezuela

De su lado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pidió este jueves al mandatario estadounidense, Donald Trump, que no se deje «envenenar» con «mentiras» sobre Venezuela.

«Presidente Donald Trump (…), yo le envío un mensaje a usted. No se deje envenenar más contra Venezuela. Lo envenenan todos los días con mentiras. Ayer sacaron un decreto mintiendo, y que Venezuela no acepta a los migrantes. Si los vamos a buscar con nuestros aviones, ¿cómo que no los aceptamos, presidente Donald Trump?», dijo Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

El mandatario venezolano aseguró que a Trump lo engañan como lo «engañaron en su primer Gobierno para envenenarlo contra el pueblo de Venezuela».

«Yo salgo en defensa de la dignidad, del honor y la decencia del pueblo valiente de Venezuela y de la migración venezolana en Estados Unidos. Somos gente de bien, ya basta de campañas de descrédito, ya basta de mentiras», expresó el líder chavista.

Más temprano, la Cancillería de Venezuela condenó «de manera categórica» la campaña de «estigmatización y criminalización lanzada contra el pueblo venezolano por parte del Gobierno de los Estados Unidos, expresada ahora en un nuevo ataque que restringe la emisión y validez de visas para ciudadanos venezolanos».

«Esta operación ha sido impulsada por el actual secretario de Estado, Marco Rubio, un funcionario marcado por su conocido odio hacia el pueblo venezolano, que ha hecho de la agresión sistemática su política exterior, contando con el respaldo de la ultraderecha venezolana», añadió.

El Ejecutivo chavista reiteró su «compromiso indeclinable» con la defensa de los derechos e intereses de los venezolanos «en cualquier parte del mundo» y «ante esta nueva ola de agresiones, reafirma la alerta máxima de viaje a los Estados Unidos de Norteamérica, advirtiendo que ese país no garantiza hoy las condiciones mínimas de respeto, trato digno ni legalidad» para sus ciudadanos.

Chad responde a Trump y suspende la concesión de visados a ciudadanos estadounidenses

Entretanto, el presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby Itno, respondió a las prohibiciones y restricciones de viaje impuestas por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, anunciando la suspensión de la concesión de visados a ciudadanos estadounidenses.

«He ordenado al Gobierno que actúe conforme a los principios de reciprocidad y suspenda la concesión de visas a ciudadanos de los Estados Unidos de América», afirmó Déby Itno en su cuenta de la red social Facebook.

Mahamat Idriss Déby Itno, presidente de Chad

«Chad no tiene aviones que ofrecer ni miles de millones de dólares que dar, pero sí tiene dignidad y orgullo», aseveró el mandatario chadiano, en aparente alusión al avión donado por Catar para ser usado como Air Force One del presidente norteamericano.

El presidente chadiano publicó este mensaje después de que la Unión Africana (UA) expresara este jueves su preocupación por el «posible impacto negativo» de las prohibiciones y restricciones de Trump contra 19 países, incluidos diez africanos.

Sobre el decreto de Trump

Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para prohibir los viajes a territorio estadounidense desde 12 países, incluyendo Haití, Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Asimismo, limitó los viajes procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

La prohibición entra en efecto el próximo 9 de junio, de acuerdo con la orden, que establece además que, en un plazo de 90 días y cada 180 días, el secretario de Estado presentará un informe al presidente con su evaluación y recomendando si se debe continuar, terminar, modificar o complementar la medida.

Según la orden de Trump, los 12 países con prohibición total «son deficientes en cuanto a la detección y el control y representan un riesgo muy alto para los Estados Unidos».

