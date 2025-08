El temblor de tierra de magnitud 5.0 que sacudió algunas zonas de República Dominicana y Puerto Rico la mañana de este martes, alrededor de las 5:00 a. m., fue reportado como “muy fuerte” por varios usuarios en redes sociales.

Aunque el evento sísmico fue de corta duración, muchos lo sintieron con intensidad y no tardaron en expresarlo con comentarios que mezclaron susto y humor.

Algunos internautas escribieron frases como: “Estoy en mi peak (me levanto con temblor nervioso)”, “Sentiste el temblor pero no sientes la indiferencia con la que te tratan por estar de migajero”, “Desde las 5 a. m. despierto por el p*t* temblor ese”, y “Sintieron el karma como temblor. Ahora soy yo quien se va. Y no me echan…”.

El usuario Chaoz_Yeii comentó: “Sentí el temblor tan fuerte que recordé como mi mamá me mecía en la cama para dormirme y me dormí de nuevo. Ofrezcome”.

Amplíe más: Fuerte temblor se siente en varias zonas de República Dominicana

Otros reportes indicaron el impacto que tuvo el movimiento telúrico. Andretti escribió: “Temblor. Vivo alta y se sintió fuerte, los ventanales de mi habitación vibraron”.

Dominicanos señalaron haberlo sentido en localidades como Higüey, provincia La Altagracia, San Isidro, Santo Domingo Norte, Punta Cana y otras zonas del país.

Puerto Rico

En Puerto Rico, también hubo reacciones inmediatas. Carlos Antonio Otero publicó: “Temblor de magnitud 5.7 se siente en Puerto Rico”. En la misma línea, el usuario m_moreii comentó: “Me levanté azorao’ y lo primero que hice fue agarrar el TV porque se podría poner peor el temblor”.

Detalles del temblor

En cuanto a los detalles técnicos, el geólogo Osiris de León indicó en un primer momento que la magnitud era de 5.7, pero minutos más tarde aclaró que se trató de un error.

“La magnitud del sismo ocurrido en la mañana de hoy al sur de Punta Cana, al sureste de Boca de Yuma y al este de la isla Saona, ha sido corregida a 5.0 luego de completarse los registros de datos regionales. El sismo fue de corta duración, pero se sintió fuerte en todo el este de RD, todo Santo Domingo, todo el Cibao y todo Puerto Rico”.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personales.

