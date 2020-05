Así recibieron estudiantes las laptops otorgadas por el Ministerio de Educación

Los estudiantes del nivel Secundario recibieron con mucha alegría las laptops entregadas por el Ministerio de Educación (MINERD), a través de sus padres, madres o tutores, con las cuales podrán realizar desde sus casas las tareas diarias que les envían sus maestros de manera virtual.

El rostro de satisfacción y de agradecimiento que se observó en Adán Eliezer Encarnación Cuevas, un estudiante de tercer grado de Secundaria, cuando vio a su padre llegar con la computadora, es una muestra de que el equipo tecnológico para esa familia del sector Las Cañitas, representa un gran alivio.

Al ver a su padre lo abrazó y dijo sentirse contento porque “ahora tengo la facilidad y más libertad para hacer mis tareas más rápido”.

Anteriormente, Adán tenía que esperar a que su padre Breddy Encarnación le pudiera prestar su celular para poder cumplir con sus asignaciones.

El señor Encarnación valoró la entrega del equipo como “algo significativo”, ya que el niño ahora no tendrá que estar limitado porque tiene su computadora.

Mientras que su madre María Isabel Cuevas expresó su agradecimiento “porque no teníamos la posibilidad de comprarle la laptop y teníamos la lucha con los celulares; además, él no tendrá excusas para no hacer las tareas”.

Asimismo, la estudiante Arlette Pérez, de tercer grado, y su madre Rosario Gutiérrez, residentes en Villa Juana, mostraron su agradecimiento por el equipo.

Arlette también utilizaba el celular de su madre para hacer sus tareas mediante las aplicaciones virtuales.

“Antes se me dificultaba un poco, pero gracias a esto podré a hacer todas mis tareas”, aseguró.

En tanto, Lesly Hilario Mesa y su madre Francisca Mesa residentes en el Ensanche Luperón expresaron su agradecimiento por la computadora que también viene a satisfacer una necesidad en esa familia.

“La recibo muy bien, muchas gracias”, expresó Lesly, estudiante de tercer grado de Secundaria.

Su madre Francisca dijo: “estoy agradecida del Ministerio de Educación por haberme otorgado para mi hija una laptop; aún en esta pandemia están esforzándose para que ella pueda estudiar”.

El MINERD, a través de la Dirección de Informática Educativa continúa con la entrega de 300 mil laptops a estudiantes del nivel Secundario.

La entrega de los equipos tecnológicos, en el Puerto de Sans Soucí, Santo Domingo Este, se realiza a través de los padres, madres o tutores de los alumnos para no exponerlos por la pandemia del COVID-19.

La distribución se realiza cumpliendo con las disposiciones de las autoridades sanitarias como el uso de mascarilla, el distanciamiento social, guantes y lavado de manos, entre otras.