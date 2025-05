Así se apagó la vida de Luis Gabriel Díaz a manos de su padrastro, según el Ministerio Público

La inocente vida del pequeño Luis Gabriel Díaz, de apenas dos años, se apagó en la madrugada del pasado martes 20 de mayo, tras presuntamente recibir una brutal golpiza a manos de su padrastro, George Bryan Núñez Gil, en el sector Cristo Rey, del Distrito Nacional, Santo Domingo.

Núñez Gil, según establece el Ministerio Público en el expediente de solicitud de coerción en su contra, cometió el crimen la noche del lunes 19 en medio de una acalorada discusión con su pareja y madre del niño, Rosa Keyii Díaz Valdez, por supuestos temas de infidelidad. En ese momento, el menor habría defecado en la cama de la madre del imputado, lo que provocó que este se enfureciera y comenzara a golpearlo salvajemente con los puños.

«Estábamos discutiendo porque mi novio me encontró una conversación por Facebook con un hombre… El niño estaba despierto, que se había hechos heces fecales en la cama de la madre de mi novio. Es cuando George le estaba dando trompadas y golpes al niño, empezó a llorar mucho, entonces lo acuesta, me dijo a mí que vamos a llevarlo para la casa de mi madre», declaró Díaz Valdez, según consta en el informe del órgano persecutor.

Continuó: «Me lo llevé envuelto en un abrigo. Ya en la casa le di agua y este vomitó, acosté al niño. Entonces, a eso de las 01:00 horas de la madrugada, al niño le faltaba la respiración, respiraba forzado».

Agregó que la madre informó que, a las 4:00 a.m., un hermano suyo, al ver el estado en que se encontraba el infante, decidió llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Sin embargo, ante la tardanza de la unidad, ella salió corriendo con el niño en brazos a pedir ayuda.

«Como estaba durando demasiado, decido sacar al niño envuelto en un abrigo, me caí de la escalera porque salí corriendo con el niño en brazos. Estando en el suelo, vociferando que me ayudaran, una persona que pasaba me dice que mi niño estaba muerto. Encontré una ambulancia cerca de mi casa, le expliqué lo que estaba pasando y me llevó junto con el niño al Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez, antiguo Hospital Santo Socorro», explicó Rosa Keyii Díaz Valdez.

Piden prision preventiva

El órgano persecutor solicita a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional que se imponga prisión preventiva, como medida de coerción, contra George Bryan Núñez Gil, por su presunta responsabilidad en los hechos narrados.

«El imputado George Bryan Núñez Gil no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos, en razón de que existe peligro de fuga, debido a que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga», asegura el MP.

George Bryan Núñez Gil, acusado de matar a Luis Gabriel

El Ministerio Público, además, le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación al artículo 309 parte infine del Código Penal Dominicano, y a los artículos 12, 396 literal (a) y 397 de la ley 136-03 Código de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes.

Cabe recordar que el imputado fue arrestado el pasado martes por miembros de la Policía Nacional mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0031378.

