La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025) vive jornadas de entusiasmo y récords de asistencia a la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, donde este martes se estimó la presencia de una cantidad de visitantes muy superior al promedio habitual de los días de semana.

La FILSD 2025 está dedicada al historiador Frank Moya Pons y se desarrolla hasta el 5 de octubre con la participación de 39 editoras y librerías nacionales y 24 internacionales, y decenas de expositores distribuidos en 15 pabellones temáticos, tres salas de conferencias, dos auditorios y 123 espacios de exhibición, incluyendo áreas dedicadas a la literatura infantil y escolar.

Asimismo, la Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica es la invitada de honor, lo que propicia un enriquecedor intercambio cultural con escritores y editoriales internacionales.

Entre los espacios más concurridos se encuentra el Pabellón El Rincón del Libro, que este año agrupa a 20 libreros tradicionales, incluidas dos librerías religiosas y dos fundaciones, y que se ha consolidado como un punto de encuentro entre los lectores dominicanos y el libro en todas sus expresiones, con una dinámica oferta de ejemplares nuevos y usados.

Las ventas en este espacio han respondido al entusiasmo del público. Libros de superación personal como “Las 48 leyes del poder” de Robert Greene, “Hábitos atómicos” de James Clear y títulos de Robin Sharma se encuentran entre los más solicitados, mientras que clásicos de autores dominicanos como Juan Bosch y Joaquín Balaguer mantienen una alta demanda.

“Las ventas han estado bien”, señaló Radhamés Ramos, de la Librería El Poeta, quien anticipó que la afluencia crecerá aún más durante el fin de semana.

Los jóvenes han mostrado especial interés en títulos populares como “El diario de Ana Frank” y por nombres consagrados de la literatura internacional como Paulo Coelho, Isabel Allende y Mario Vargas Llosa.

El entusiasmo también se ha reflejado en la participación escolar. Solo en la mañana del martes, 91 centros educativos acudieron con más de 10,500 estudiantes, fortaleciendo el compromiso de la feria con el fomento de la lectura entre las nuevas generaciones. Esta apuesta se enlaza con el eje temático de la presente edición: la literatura infantil y juvenil, concebida para cultivar el hábito lector desde edades tempranas.

Las actividades del día abarcaron presentaciones, charlas, conferencias y recitales que llenaron las distintas salas. De manera especial, la exposición de la Bienal Nacional de Artes Visuales en el Museo de Arte Moderno, que coincide con la feria, atrajo una afluencia excepcional de visitantes, convirtiéndose en una de las paradas culturales más destacadas.

El programa ferial contempla más de 600 actividades, además de la continuidad del programa Bonolibro, que en la pasada edición permitió la distribución gratuita de 21,000 ejemplares y que este año busca alcanzar cifras similares.

Con la vitalidad que se respira en cada pabellón y la masiva respuesta del público, la FILSD 2025 reafirma su condición de la cita literaria más importante del país y un referente cultural en la región.

