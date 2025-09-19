«Así se domina el mundo»: Estados Unidos, China,  Rusia y ajedrez geoestratégico (3)

Dentro del esquema de estudio de la palabra poder, la cual hemos venido analizando en los presentes trabajos y a través de ciertos parámetros establecidos en el libro: “Así se domina el mundo. Develando las claves del poder mundial”, del destacado intelectual, Coronel español y fino analista don Pedro Baños, hemos encontrado, que son esto elementos claves e importantes que los tratadistas de los temas de geopolítica, geoestratégia y ahora geopoder, y que nosotros desde el punto de vista politológico, consideramos, son materia prima para entender los diversos escenarios del actual tablero mundial.

Basta detenerse en la página 105, donde el escritor nos dice, que: “Sin duda, en la disuasión juegan un papel fundamental las percepciones, pues tan importante es el poder real del que se dispone como la imagen que el enemigo tiene de él y de cómo se puede emplear. Al final, como en otras facetas de la vida, no vale lo que se es y se tiene, sino lo que se representa”, algo de suma importancia porque no solo dentro de las luchas bélicas es importante tomar en cuenta, sino también en las diversas estrategias donde se busca implementar el poder como instrumento de control.

De ahí que es determinante, el papel que juegan los medios de comunicación, los cuales tienden a ser herramientas claves en el proceso del desarrollo de las confrontaciones y de la búsqueda de poder, sea este político, militar o empresarial, o de cualquier índole, siempre que sea eso, poder.

Ahora bien, si lo dudamos, demos una mirada retrospectiva a la llamada Guerra Fría que se desató durante los años del 1947 al 1991 del pasado siglo, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en donde ambas potencias jugaron a quien metía más terror al resto de la humanidad, pero además, quien mostraba más poder a través de los mismos medios, que repetimos, desde tiempos inmemoriales han sabido jugar del lado en donde se encuentren sus respectivos intereses, (página 91).

También nos dice Baños “que quien domina los mares domina el mundo” (paginas desde 107 hasta la 143), en donde el intrépido escritor analiza desde el punto de vista militar, pero sin perder la objetividad del tema, las cruentas luchas que se han desatado a través de la historia, desde la antigüedad en algunos de los países más poblados y considerados potencias mundiales, donde para nadie es un secreto que lo planteado por Baños, más que una realidad es además un elemento de control muy importante.

Como ejemplo de lo que hemos venido resaltando en esta tercera parte de la presente serie, ahí tenemos el caso del Canal de Panamá, el cual desde su inauguración con el vapor Ancón, el 15 de agosto de 1914, y cuyo costo económico sustentado en su totalidad por los Estados Unidos, alcanzó la suma de 375,000,000 de dólares, hoy por hoy, es una de las apetecibles manzanas de dos de las tres principales superpotencias (China y los Estados Unidos), aunque con una carta bajo la manga del citado país asiático, pues desde hace varias décadas, este se viene planteando la idea de otro canal, pero vía Nicaragua y en donde como es el juego del poder, buscar también de manera estratégica establecer ciertas medidas de control y con esto ir acrecentando más su presencia en occidente, tal y como ha venido aconteciendo en los últimos años.

Ahora bien, y continuando con el citado país asiático, el autor señala en la página 150, que “También pudiera ser que simplemente China esté llevando a cabo una estrategia mediante la cual puede actuar como una superpotencia mundial, pero sin tener que asumir las responsabilidades que conlleva”. Verdaderamente este es un elemento de primerísima importancia si tomamos en cuenta el ajedrez político que las grandes potencias, incluyendo esta nación, están jugando en estos momentos.

Más adelante, Baño nos alerta, de que “Una de las grandes inquietudes geopolíticas actuales, es si el despertar de China será pacifico o agresivo, no olvidando que en marzo del 2014, Xi Jinping comparó a China con un león que despertaba, aunque pacifico, agradable y civilizado. Las dudas proceden de la desconfianza que produce que China oculte sus verdaderas intenciones tras el humo del desarrollo, además -se pregunta Baño en la misma reflexión- ¿Quién ha visto un león pacífico?”, (página 150).

Otro de los elementos tomados en cuenta dentro del libro que en estos momentos ha concentrado nuestra atención, es precisamente lo que en una de nuestras obras más reciente: Entendiendo la política, editora Búho 2025, nosotros tratábamos dentro del esquema del dominio, pero a través de la cultura, el arte y el cine y que bajo el influjo del libro de los estadounidenses Thomas Rid, “Desinformación y Guerra Política” y “Privacidad es Poder”, este último de la experta en asuntos de estrategias cibernéticas Carissa Veliz, nosotros analizábamos y de manera sorprendente nos hemos encontrado que es también abordado por Baños en la página 168, cuando advierte que: “Una industria que es dueña del mercado mundial y que gasta miles de millones anuales en la producción de sus películas, no solo exporta historia. Detrás de la ficción, dotada de un indiscutible poder de atracción, se esconden valores como el modelo americano de justicia, educación, gobierno y consumo”. Esto nos hace pensar de manera muy pronunciada, que quienes pagan o diseñan el modelo de lo que a través del llamado séptimo arte se nos vende a la humanidad, no importa quienes sean, “siempre serán los héroes de todas las películas, por lo menos, en su inmensa mayoría. Sin dudas, transmitir esas imagen y esos valores no deja de ser una manera de dominación indirecta”, y eso es precisamente lo que como espectadores de la presente realidad está viviendo gran parte de la humanidad.

Finalmente y aunque hay variados elementos más que bien podríamos continuar en otra sección de la presente reflexión analítica, sin embargo por el momento nos quedaremos con lo que en lo que en la página 210 y sobre el poder plantea Pedro Baños, cito: “El poder, sea cual sea su manifestación, siempre es anhelado por el que no lo disfruta. Por eso, el que está en lo alto de la jerarquía nunca debe olvidar que los que le rodean no son sus amigos, sino sus competidores, pues nunca dejará de haber un aspirante que desee quitarle la corona que ostenta”.

Y en ese sentido, pero refiriéndose a las debilidades propias que entraña el poder, este nos expresa que, “En ocasiones, el poderoso no será plenamente consciente de la pérdida de su fuerza, ya que una forma de quitarlo de en medio es dejar que nominalmente siga llevando la vara de mando, aunque su capacidad real haya quedado mermada o anulada”; algo que según nuestras reflexiones a la luz de lo que acontece entre China y Rusia, pudiera ser el detonante entre esas dos superpotencias cuando una se crea superior a la otra…