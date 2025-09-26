Fotos y videos: Así se encuentran las calles de Santo Domingo por las lluvias que caen

  • Ninoska Cuevas
Fotos y videos: Así se encuentran las calles de Santo Domingo por las lluvias que caen

Las intensas lluvias que caen desde tempranas horas de la madrugada de este viernes sobre el territorio dominicano han dejado varias calles de la provincia de Santo Domingo inundadas y han provocado un gran entaponamiento vehicular.

Entre las vías afectadas se encuentran la avenida John F. Kennedy, en el tramo de Wilton Churchill a Abraham Lincoln, donde se ha formado «un aparente río» por la acumulación de agua. La avenida Dr. Fernando Alberto Defilló también presenta el mismo panorama.

Leer más: Lluvias provocan inundaciones y afectan a 160 familias en Azua

De igual forma, la Av. Independencia y las calles principales de los sectores aledaños se encuentran inundadas.

Por otro lado, se reportan inundaciones en el túnel de las Américas, así como en otras avenidas del municipio Santo Domingo Este.

Mientras que, en la intersección de la avenida San Martín con Máximo Gómez se pudo observar el tránsito paralizado.

WhatsApp Image 2025 09 26 at 2.24.46 PM 1
Avenida San Martín con Máximo Gómez / Foto: Elieser Tapia
WhatsApp Image 2025 09 26 at 2.24.45 PM
Avenida San Martín con Máximo Gómez / Foto: Elieser Tapia
WhatsApp Image 2025 09 26 at 2.24.44 PM
Avenida San Martín con Máximo Gómez / Foto: Elieser Tapia

Provincias en alerta

Por su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a cinco el número de provincias en alerta roja, a nueve las que se mantienen en amarilla y otras cinco en verde, debido a los intensos aguaceros que desde tempranas horas de la madrugada se registran en gran parte del territorio dominicano, provocados por los efectos de una onda tropical y una vaguada.

Entre las localidades que figuran en alerta roja se encuentran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

Mientras que en alerta amarilla permanecen San Juan, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia y El Seibo.

Por otro lado, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Pedernales, Barahona y Peravia están en alerta verde.

Leer más: Fuertes lluvias obligan al MINERD a suspender las clases en centros vulnerables

Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

Publicaciones Relacionadas

Lluvias intensas provocan desbordamiento de ríos en varias provincias
Lluvias intensas provocan desbordamiento de ríos en varias provincias
26 septiembre, 2025
Acortan jornada laboral en instituciones públicas por intensas lluvias: entérate hasta cuándo
Acortan jornada laboral en instituciones públicas por intensas lluvias: entérate hasta cuándo
26 septiembre, 2025
Consejos de la Embajada de EE. UU. ante alerta roja por lluvias en República Dominicana
Consejos de la Embajada de EE. UU. ante alerta roja por lluvias en República Dominicana
26 septiembre, 2025
Distrito Nacional y Santo Domingo en alerta roja: qué significa y cómo actuar
Distrito Nacional y Santo Domingo en alerta roja: qué significa y cómo actuar
26 septiembre, 2025
Fotos y videos: Así se encuentran las calles de Santo Domingo por las lluvias que caen
Fotos y videos: Así se encuentran las calles de Santo Domingo por las lluvias que caen
26 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Barbas en remojo

Barbas en remojo

Innovación tecnológica con Hisense

Innovación tecnológica con Hisense

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

RD saldrá bien con juegos 2026

RD saldrá bien con juegos 2026

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo