Las intensas lluvias que caen desde tempranas horas de la madrugada de este viernes sobre el territorio dominicano han dejado varias calles de la provincia de Santo Domingo inundadas y han provocado un gran entaponamiento vehicular.

Entre las vías afectadas se encuentran la avenida John F. Kennedy, en el tramo de Wilton Churchill a Abraham Lincoln, donde se ha formado «un aparente río» por la acumulación de agua. La avenida Dr. Fernando Alberto Defilló también presenta el mismo panorama.

Leer más: Lluvias provocan inundaciones y afectan a 160 familias en Azua

De igual forma, la Av. Independencia y las calles principales de los sectores aledaños se encuentran inundadas.

Por otro lado, se reportan inundaciones en el túnel de las Américas, así como en otras avenidas del municipio Santo Domingo Este.

Mientras que, en la intersección de la avenida San Martín con Máximo Gómez se pudo observar el tránsito paralizado.

Avenida San Martín con Máximo Gómez / Foto: Elieser Tapia Avenida San Martín con Máximo Gómez / Foto: Elieser Tapia Avenida San Martín con Máximo Gómez / Foto: Elieser Tapia

Provincias en alerta

Por su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a cinco el número de provincias en alerta roja, a nueve las que se mantienen en amarilla y otras cinco en verde, debido a los intensos aguaceros que desde tempranas horas de la madrugada se registran en gran parte del territorio dominicano, provocados por los efectos de una onda tropical y una vaguada.

Entre las localidades que figuran en alerta roja se encuentran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

Mientras que en alerta amarilla permanecen San Juan, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia y El Seibo.

Por otro lado, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Pedernales, Barahona y Peravia están en alerta verde.

Leer más: Fuertes lluvias obligan al MINERD a suspender las clases en centros vulnerables