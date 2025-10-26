Así se encuentran las presas Valdesia, Aguacate y Las Barías tras el paso de Melissa

El administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), ingeniero Rafael Salazar, recorrió las presas de Valdesia, Aguacate y el Contraembalse Las Barías para revisar el manejo de estos sistemas, a propósito de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa, ahora convertida en huracán.

Salazar junto a los ingenieros Máximo Gómez, Expedito Pepín, Alexander Lorenzo y César Amparo, supervisó el manejo de las presas y conversó con los técnicos, los cuales explicaron que los protocolos se siguen al pie de la letra, para mantener los embalses operando de forma óptima y sin riesgos.

El administrador de la empresa estatal explicó que estos sistemas siguen operando bajo control y mantienen estricto seguimiento para evitar emergencias.

Indicó que como parte del protocolo, el contraembalse Las Barías fue desaguado y así permitir la regulación del caudal que entra y sale de la presa de Valdesia debido a las lluvias.

Dijo que el Comité de Operaciones de Presas y Embalses (COPRE) se mantiene en sesión permanente y dando seguimiento minuto a minuto a los protocolos, para garantizar que las presas sigan operando sin riesgos y evitar situaciones difíciles o incertidumbre a las poblaciones que habitan aguas abajo.

“Estamos manejando los protocolos para que las presas del país estén en capacidad de recibir volúmenes de agua en la temporada que estamos”, resaltó.

Al recorrido se sumó la gobernadora y el senador de San Cristóbal, Pura Casilla y Gustavo Lara Salazar, respectivamente, el alcalde y la vicealcaldesa de Yaguate, José Oviedo y Aurora Valdez, así como el alcalde de Los Cacaos, Modesto Lara Encarnación, entre otras autoridades.