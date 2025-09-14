Así se llevará a cabo el Sistema Nacional de Alertas, según Indotel

  • Hoy
Así se llevará a cabo el Sistema Nacional de Alertas, según Indotel

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) informó que el Sistema Nacional de Alertas, en fase de prueba, se apoyará de un componente satelital para garantizar que los mensajes de emergencia lleguen a toda la población, incluso en las zonas más apartadas del país.

La medida permitirá que las alertas puedan transmitirse a los celulares de los ciudadanos a través de empresas de telecomunicaciones que cuentan con autorización para ofrecer servicios satelitales en República Dominicana.

Actualmente, un conjunto de proveedoras satelitales, junto a las concesionaras de telecomunicaciones tradicionales, se encuentran en proceso de formalizar las alianzas estratégicas para iniciar este servicio adicional, que funcionará como soporte tecnológico dentro del Sistema Nacional de Alertas.

La institución explicó que, si ocurre una emergencia en una zona apartada, el sistema podrá portar el mensaje vía satélite y hacer que llegue directamente al teléfono móvil de la persona afectada.

La contribución de esta tecnología para fortalecer la capacidad de alcance del sistema fue ofrecida tras el Gobierno dominicano realizar la primera prueba técnica de esta herramienta el pasado 9 de septiembre, lo que permitirá emitir mensajes de emergencia de manera masiva, inmediata y geolocalizada a los teléfonos móviles de la población, para salvaguardar vidas humanas.

Este proyecto cuenta con el apoyo del INDOTEL, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Policía Nacional, Ministerio Público y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), en combinación con otras entidades estatales que unen esfuerzos para proteger la vida y la seguridad de la ciudadanía.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Así se llevará a cabo el Sistema Nacional de Alertas, según Indotel
Así se llevará a cabo el Sistema Nacional de Alertas, según Indotel
14 septiembre, 2025
DGCP reconoce a Indotel por política de compras verdes
DGCP reconoce a Indotel por política de compras verdes
13 septiembre, 2025
Un año después
Un año después
12 septiembre, 2025
Indotel invertirá más de 900 mil dólares en equipos para el Sistema Nacional de Alerta
Indotel invertirá más de 900 mil dólares en equipos para el Sistema Nacional de Alerta
8 septiembre, 2025
¿Quién tiene los derechos del Canal 3? Indotel responde
¿Quién tiene los derechos del Canal 3? Indotel responde
8 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Albert Pujols rumbo a ser mánager

Albert Pujols rumbo a ser mánager

Edición impresa, sábado 13 de septiembre de 2025

Edición impresa, sábado 13 de septiembre de 2025

Humanización de los servicios de salud

Humanización de los servicios de salud

Estreno de “Las Maldiciones”, el nuevo thriller político argentino en Netflix

Estreno de “Las Maldiciones”, el nuevo thriller político argentino en Netflix

Marileidy va mañana en los 400 metros en el Mundial de Tokio

Marileidy va mañana en los 400 metros en el Mundial de Tokio

Judge rebasa a DiMaggio en la lista

Judge rebasa a DiMaggio en la lista

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo