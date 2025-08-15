¡Se acerca Erin! Así debes preparar tu kit de emergencia antes el huracán

¡Se acerca Erin! Así debes preparar tu kit de emergencia antes el huracán

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que la tormenta tropical Erín ya es oficialmente el primer huracán de la temporada ciclónica 2025 del Atlántico norte.

Ceballos indicó que se pronostica que se convierta en un huracán mayor durante el fin de semana. «En Indomet vigilamos este sistema», sostuvo.

Según precisó, el fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste/noroeste a una velocidad de 30 kilómetros por hora.

Ante este fénomeno hoy te decimos qué debes tener en casa para preparar tu kit de emergencia:

Botiquín de primeros auxilios

  • Paquete de Vendas: Vendas elásticas 6×5 Farmacoal – RD$75
  • Alcohol: Alcohol Isopropílico Megax 4oz – RD$ 99.96
  • Agua oxigenada: Agua oxigenada 10V 3% 120ML Collado – RD$115
  • Curitas: Curitas Cureband Stand X 30 – RD$79.53
  • Guantes de látex: Guantes de látex American Medium X 100 – RD$7.66

Herramientas y suministros

  • Linterna: Linterna 12V – RD$2,840
  • Radio portátil: Sistema Radio Steren – RD$492
  • Encendedor: Mechero Zengaz – RD$278
  • Cuerda resistente: Cuerda elástica plana C ERICKSON – RD$322
  • Silbato: Silbato C Weston – RD$128
Lee más: Plan Social preparado con kit de emergencia para asistir a familias tras alerta por Tormenta Fred

¿Qué hacer en caso de fuertes lluvias?

  • Evita transitar por calles inundadas
  • Evita tocar postes, cajas de luz o cables
  • Circula despacio con luces encendidas y cinturón
  • Intenta permanecer en un lugar seguro
  • Evitar arrojar elementos en la calle y sacar basura
  • Retira de balcones y ventanas lo que pueda volars
Revisa tu vivienda: Asegúrate de que el techo esté en buen estado, poda árboles cercanos a tu casa y limpia canaletas o desagües. Si vives en zonas de riesgo, identifica el albergue más cercano.

Sigue fuentes oficiales: El Indomet, el COE (Centro de Operaciones de Emergencias) y la Defensa Civil son las instituciones encargadas de emitir información verificada y actualizada.

También leer: Gobierno asiste con más de 160 mil raciones alimenticias a familias afectadas por Fiona

Edición impresa, jueves 14 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 14 de agosto de 2025

Las empresas de zonas francas en RD viven una gran transformación

Las empresas de zonas francas en RD viven una gran transformación

La despedida silente de don Tony Isa Conde

La despedida silente de don Tony Isa Conde

Carlos Bonilla apoya a ABADINA

Carlos Bonilla apoya a ABADINA

Cabo Verde declara el estado de emergencia tras tormenta Erin dejará 9 muertos

Cabo Verde declara el estado de emergencia tras tormenta Erin dejará 9 muertos

Kelvin Cruz da picazo para un multiuso en Club 30 de Mayo

Kelvin Cruz da picazo para un multiuso en Club 30 de Mayo

