La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que la tormenta tropical Erín ya es oficialmente el primer huracán de la temporada ciclónica 2025 del Atlántico norte.

Ceballos indicó que se pronostica que se convierta en un huracán mayor durante el fin de semana. «En Indomet vigilamos este sistema», sostuvo.

Según precisó, el fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste/noroeste a una velocidad de 30 kilómetros por hora.

Ante este fénomeno hoy te decimos qué debes tener en casa para preparar tu kit de emergencia:

Botiquín de primeros auxilios

Paquete de Vendas: Vendas elásticas 6×5 Farmacoal – RD$75

Alcohol: Alcohol Isopropílico Megax 4oz – RD$ 99.96

Agua oxigenada: Agua oxigenada 10V 3% 120ML Collado – RD$115

Curitas: Curitas Cureband Stand X 30 – RD$79.53

Guantes de látex: Guantes de látex American Medium X 100 – RD$7.66

Herramientas y suministros

Linterna: Linterna 12V – RD$2,840

Radio portátil: Sistema Radio Steren – RD$492

Encendedor: Mechero Zengaz – RD$278

Cuerda resistente: Cuerda elástica plana C ERICKSON – RD$322

Silbato: Silbato C Weston – RD$128

Fuente externa

¿Qué hacer en caso de fuertes lluvias?

Evita transitar por calles inundadas

Evita tocar postes, cajas de luz o cables

Circula despacio con luces encendidas y cinturón

Intenta permanecer en un lugar seguro

Evitar arrojar elementos en la calle y sacar basura

Retira de balcones y ventanas lo que pueda volars

Más información

Revisa tu vivienda: Asegúrate de que el techo esté en buen estado, poda árboles cercanos a tu casa y limpia canaletas o desagües. Si vives en zonas de riesgo, identifica el albergue más cercano.

Sigue fuentes oficiales: El Indomet, el COE (Centro de Operaciones de Emergencias) y la Defensa Civil son las instituciones encargadas de emitir información verificada y actualizada.

