Así se preparan las aspirantes a Miss Universe Dominicana 2025 

Con entusiasmo, disciplina y una agenda cargada de actividades, las candidatas al certamen Miss Universe República Dominicana 2025 iniciaron oficialmente su camino hacia la corona. Desde el 6 de agosto, las aspirantes se instalaron en el hotel sede del concurso, dando inicio a una semana de formación, visibilidad y competencia que culminará el domingo 10 de agosto con la gala final en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Las actividades comenzaron con entrevistas individuales frente al jurado, donde las participantes expusieron sus causas sociales, personalidad y preparación integral. La noche inaugural incluyó la presentación de la nueva corona oficial, llamada Renacer, diseñada por el dominicano Axel Thomas, inspirada en la fuerza y espiritualidad de la mujer caribeña.

Durante la semana, las candidatas participarán en:

Foro de Autismo (jueves 7 de agosto): evento de concienciación social en Sambil

Competencia Preliminar (viernes 8): desfile en traje de baño y de noche

Skin Care Day (sábado 9): jornada de bienestar y cuidado personal

Ensayos Generales: preparación escénica en el Teatro Nacional

Las aspirantes provienen de distintas regiones del país y del exterior, con perfiles diversos que incluyen ingenieras, psicólogas, educadoras y artistas. Entre ellas destacan:

Jennifer Ventura: ingeniera civil con maestría internacional, promotora de la superación personal

Esmeralda Columna: actriz y educadora, defensora del arte dominicano

Magdelin Martínez: psicóloga y maquillista, promotora de la resiliencia en la diáspora

Gala final y conducción

La gala será transmitida en vivo por Color Visión Canal 9. El presentador mexicano Clovis Nienow será el anfitrión oficial, mientras que la influencer Tiby Camacho conectará con el público a través de redes sociales.