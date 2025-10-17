¡Imágenes que parecen de mentira! Así se ve Constanza sumergida en un mar de niebla

  • Hoy
¡Imágenes que parecen de mentira! Así se ve Constanza sumergida en un mar de niebla

Foto Jean Suriel

Un mar de niebla se formó este viernes durante el amanecer en Constanza, La Vega, debido a la influencia del primer frente frío: la temperatura mínima fue de 15°C y este fin de semana descenderá hasta 14°C.

Así lo dio a conocer el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.

G3dtdu8XYAEdnmf
G3dtdvKX0AEaQ66

«Constanza es uno de los pocos lugares de República Dominicana en disfrutar el friito, previo al inicio de la temporada frontal en la primera semana de noviembre próximo», explicó.

Reveló además que también en Valle Nuevo los termómetros registraron temperatura mínima muy fresca: 8°C en la madrugada.

«En el resto del territorio dominicano predominó un flujo de vientos del suroeste, lo que impidió el registro de las temperaturas frescas», dijo.

G3dtNWqWsAACjfE
G3dtNWtWEAACuuu

Lee más: ¿Qué generó la neblina de hoy en República Dominicana?

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¡Imágenes que parecen de mentira! Así se ve Constanza sumergida en un mar de niebla
¡Imágenes que parecen de mentira! Así se ve Constanza sumergida en un mar de niebla
17 octubre, 2025
Luis Abinader pospone actividades en Constanza por vaguada
Luis Abinader pospone actividades en Constanza por vaguada
14 septiembre, 2025
Hombre salta de crucero en Puerto Rico para evadir deuda de apuestas
Hombre salta de crucero en Puerto Rico para evadir deuda de apuestas
9 septiembre, 2025
Refuerzan compromiso con la salud animal en Constanza
Refuerzan compromiso con la salud animal en Constanza
4 septiembre, 2025
Diputada de La Vega aboga por una unidad de diálisis en el hospital de Constanza
Diputada de La Vega aboga por una unidad de diálisis en el hospital de Constanza
21 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

La ADP en campaña

La ADP en campaña

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

Jornada Nacional de Cepillado: uno de los legados del Dr. Mario Bournigal

Jornada Nacional de Cepillado: uno de los legados del Dr. Mario Bournigal

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo