Un mar de niebla se formó este viernes durante el amanecer en Constanza, La Vega, debido a la influencia del primer frente frío: la temperatura mínima fue de 15°C y este fin de semana descenderá hasta 14°C.

Así lo dio a conocer el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.

«Constanza es uno de los pocos lugares de República Dominicana en disfrutar el friito, previo al inicio de la temporada frontal en la primera semana de noviembre próximo», explicó.

Reveló además que también en Valle Nuevo los termómetros registraron temperatura mínima muy fresca: 8°C en la madrugada.

«En el resto del territorio dominicano predominó un flujo de vientos del suroeste, lo que impidió el registro de las temperaturas frescas», dijo.