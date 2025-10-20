Así serán las nuevas obras en el entorno de la Basílica de Higüey anunciadas por David Collado

Higüey, La Altagracia. – Como parte de su esfuerzo de seguir fortaleciendo y diversificando el turismo en esta provincia, el ministro David Collado dejó iniciados los trabajos de reconstrucción del parque de la Mujer (obelisco), así como aceras y contenes del perímetro de la basílica, el principal santuario del país.

Esas intervenciones, con una inversión total de RD$33,268,314, tendrán un gran impacto en el embellecimiento del entorno de la basílica, visitadas por miles de feligreses.

El ministro Collado manifestó que pequeñas obras como esas marcan la diferencia de todo un entorno y más de un símbolo religioso como es la basílica de Higüey.

«La recuperación de los espacios públicos y el embellecimiento de los entornos te marcan una diferencia. Es un verdadero valor agregado a lugares tan especiales como es la basílica de Higüey», dijo funcionario.

Indicó que el bienestar y el crecimiento del turismo en destinos como La Altagracia, donde llega la mayor cantidad de turistas que visita el país, deben reflejarse en obras que impacten directamente en su población.

Reconstrucción del parque de La Mujer (Obelisco)

El proyecto, que tendrá una inversión de RD$7,687,803, consiste en la reconstrucción del parque de La Mujer (Obelisco) ubicado en el centro del municipio de Higüey. La intervención será en un área total de aproximadamente 455.32 metros cuadrados.

Dentro de los trabajos se contempla: intervención del obelisco, pavimentación en hormigón, tabletas de hormigón y en madera sintética en pasarela central, jardineras, escaleras, rampas, aceras y contenes, bancos, equipamiento urbano, rejillas para drenaje pluvial luminarias y arborización urbana.

El turismo en Higüey ofrece una combinación de atractivos culturales, religiosos y de aventura, así también lugares como es este parque, conocido por todos, para complementar la diversidad de la oferta del municipio.

Reconstrucción de aceras y contenes del perímetro de la Basílica.

El proyecto de reconstrucción de las aceras y contenes del perímetro de la Basílica Catedral de Nuestra Señora de La Altagracia es una intervención de 505 metros cuadrados, con una inversión de RD$25,580,511.

Esa intervención abarca 259 metros lineales de la acera norte y otros 246 metros lineales de la acera sur.

Incluirá, además, la reconstrucción de aceras adoquinadas, contenes y cruce peatonal en entrada frontal de la Basílica, pavimentación en hormigón, construcción de jardineras, arborización urbana, construcción de rampas de accesibilidad, luminarias en postes viales y equipamiento de zafacones.

Además del ministro de Turismo, a la actividad asistieron las principales autoridades provinciales y municipales de La Altagracia.