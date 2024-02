Así suena «Nota», el nuevo tema de Yailin La Más Viral

La cantante Yailin “La Más Viral” lanzó este domingo su nuevo tema musical titulado “Nota”.

El sencillo cuenta con un video musical en el cual se ve a la artista acompañada de amigas en sexis bikinis y bailando con movimientos sensuales.

Mientras que en otras escenas se ve a la artista bailando dentro del agua, y manejando vehículos de lujo y todo terreno.

El audiovisual fue grabado en una de las playas de Punta Cana.

“Esta noche salgo pa’ la calle a janguear, me tiró una amiga que acaba e’ dejarse, hoy toi’ puesta pa’ bellaquear, si me encuentro un bandido lo veo robarme, hoy me quiero poner peligrosa, lo que pase e’ culpa e’ la nota…” dice una de las estrofas de su nuevo tema.

La canción está disponible en todas las plataformas digitales.

Con menos de 12 horas de estreno, se acerca al medio millón de reproducciones sólo en YouTube.