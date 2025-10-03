El alcalde Santiago Riverón, impidió esta mañana la celebración satánica de un culto diabólico de un grupo de haitianos en las calles de esa provincia fronteriza.

En un video colgado en las redes por el productor «Noticioso El Conde» de San Francisco, da cuenta como los haitianos desafían la autoridad municipal.

La situación se mostró tensa hasta el punto que el alcalde se vio obligado a realizar un disparo al aire para amedrentar los desafíos de los haitianos.

A falta de una autoridad militar el incremento municipal recibió el apoyo de los residentes del sector quienes vociferaban consignas, «Así es que se actúa Riverón».

Los residentes le gritaron a los haitianos que en su país hay mucho territorio y aludian que porque deben hacer esas «diabluras» aquí, que se vallan para su país

Los manifestantes aparentemente de una secta diabólica tienen aspecto de operadores de bandas haitianas, lo que podrían estar confundiendo a la población y a las autoridades para poder internarse en el país sin que los notarán como tal.

Los haitianos exhibían unos carteles que figurillas de un aspecto diabólico, mientras se transportan en una guagua bien equipada y en condiciones apreciable.