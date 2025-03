Así van los mejores trajes en la alfombra de los Óscar 2025

Las estrellas más destacadas del cine mundial se reúnen este domingo 2 de marzo en Los Ángeles para celebrar la 97ª edición de los premios Oscar. En un evento que se llevará a cabo en el emblemático Dolby Theatre,la alfombra roja es, una vez más, el escenario donde actores, directores, cineastas y celebridades de la industria despliegan todo su glamour y estilo.

La ceremonia, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, es uno de los eventos más esperados del año, donde se reconoce lo mejor del cine a nivel global. Este año, la tradicional red carpet es una “pasarela” previa al evento, ya que se convierte nuevamente en el centro de atención, mientras los invitados lucen diseños que marcan tendencias y deslumbran en cada paso.

Para analizar los looks que acaparan todas las miradas, Infobae consultó a los diseñadores Claudio Cosano, Laurencio Adot y Patricia Profumo.

Ariana Grande Ariana Grande finalizó su campaña de ‘method dressing’ en las alfombras rojas con un vestido rosa de alta costura de Schiaparelli, parte de la colección presentada por Daniel Roseberry en París. (REUTERS/Aude Guerrucci)

“¡Ariana Grande está perfecta! Tendencia, diseño, morfología género y color perfecto. Impactante, la confección perfecta, sin ningún tipo de arrugas, difícil de ejecutar. Un vestido digno de impacto para los Oscar”, exclamó Cosano.

Joe Locke

Joe Locke deslumbró en la alfombra roja de los Oscars con un look que combinó sofisticación y modernidad. El actor eligió un traje con un abrigo largo negro, que se destaca por un detalle de brocado dorado en el centro de su chaleco, aportando un toque de lujo al conjunto. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Muy teatral. Jacquet y chaleco pailletes. No sé, no me mata”, indicó Adot.

Julia Floch-Carbonel

Julia Floch-Carbonel optó por un diseño que fusionó la elegancia clásica con un toque moderno en los Oscars. La pieza presenta una falda larga gris con un patrón a cuadros, que aporta un aire sofisticado, mientras que la parte superior del vestido juega con la asimetría: una chaqueta negra de corte estructurado que destaca por un detalle de bordado en el pecho y un lado completamente diferente en color gris. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Un diseño muy particular, sastrero e invernal. Julia impacta con su outfit atrapando las miradas en la originalidad de su traje, muy femenino y sentador, además de parecer muy cómodo al usarlo. Ideal su make up y peinado para ese look”, opinó Profumo.

Jeff Goldblum y Emilie Livingston

Jeff Goldblum y Emilie Livingston irrumpieron en la alfombra roja de los Oscars con un look coordinado y elegante. (REUTERS/Aude Guerrucci)

“Ellos en Prada. El vestido de ella me encanta, la mezcla de los tonos metálicos oro y plata y totalmente bordado a mano, es bien de alfombra roja, alta costura. Ambos sorprenden por el nuevo corte”, comentó Cosano.

Marlee Matlin

Marlee Matlin deslumbró en los Oscars con un vestido negro de largo completo que combinaba elegancia y sofisticación. El diseño, de mangas largas, presentaba detalles de brillantes dispersos a lo largo del cuerpo, lo que le otorgaba un toque de luz sin perder la sobriedad. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Demasiado clásico. Es obvio que zafa de críticas y estiliza, pero ya es muy visto”, declaró Adot.

Zuri Hall

Zuri Hall deslumbró en la alfombra roja de los Oscars con un elegante vestido rojo de largo completo. El diseño, ajustado al cuerpo, resalta su figura con un escote strapless que se complementa con una gran flor estructurada en la cintura, que añade un toque dramático y sofisticado. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Impactante el traje de Zuri Hall, maravilloso color y exquisita corseteria, con detalle en volumen en la cadera con drapeado y flor ideal para mujeres con cadera muy angosta. El traje es un 10 que sabe llevar excelente en estilismo, maquillaje y peinado”, señaló Profumo.

Rachel Sennott

Rachel Sennott lució un impresionante vestido de Balenciaga en la alfombra roja de los Oscars. El diseño, ajustado al cuerpo, está completamente cubierto por destellos en tonos rosa y púrpura que reflejan la luz, lo que le da un aire elegante y deslumbrante. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cosano describió el estilo que Rachel Sennott eligió para la velada: “Vestido tubular en malla metálica color Borgoña, uno de los colores tendencia de esta temporada, le queda perfecto. Aprobadísimo el total look”.

Yasmin Finney

Yasmin Finney deslumbró en los Oscars con un impactante vestido de Harris Reed. El diseño, de terciopelo negro, se ajusta elegantemente a su figura, destacando un escote en V profundo y mangas largas con guantes a juego. Lo más llamativo del atuendo fueron las plumas negras que emergían del vestido en la parte superior, creando un efecto visual dramático y teatral. (REUTERS/Aude Guerrucci)

“Se puso un vestido couture. Sin las plumas, sería ideal, pero sería un strapless más. Creo que todas van a ir por ese camino. Me gustan los guantes y el make up. Es estrafalario y raro”, expresó Adot.

Paz Vega

Paz Vega cautivó con un elegante vestido negro de largo completo. El diseño, sin mangas y con un escote strapless, presenta una parte superior estructurada adornada con detalles de tecido negro que dan un efecto volumétrico, mientras que la falda fluye suavemente hacia el suelo con una caída que resalta su figura. (REUTERS/Aude Guerrucci)

“Me gustó la propuesta de Paz Vega, con corset y sobrefalda en piel de pelo largo y brilloso, dando volumen innovador al strapless y con falda en raso asirenada en gajos que le asienta muy bien a su figura. Ayuda ese outfit con su corte de cabello parisino en negro azabache, al igual que su outfit”, dijo Profumo.

Stacy Martin

El vestido de Stacy Martin, diseñado por Louis Vuitton, destaca por una falda estructurada que aporta un impacto visual único. La parte inferior del vestido tiene un volumen controlado, con una gruesa banda negra que crea un contraste interesante con el resto del diseño. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Uno de los colores que son tendencia, los metálicos y el nuevo corte de pollera, atrevido, diferente, impacta desde lo nuevo”, señaló Cosano.

