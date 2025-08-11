Así van los operativos de retiro de chatarras en el Distrito Nacional, ¿ya pasaron por su sector?

  • Hoy
Así van los operativos de retiro de chatarras en el Distrito Nacional, ¿ya pasaron por su sector?

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) continúa desarrollando una serie de operativos de retiro de chatarras y vehículos abandonados en las vías públicas, en coordinación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

Durante la jornada más reciente, los operativos se han desplegado en sectores como Gazcue, Villa Juana, Manganagua, Evaristo Morales, Ensanche Quisqueya, Don Bosco, Cristo Rey, Capotillo y Ensanche Kennedy, contribuyendo significativamente al ordenamiento del tránsito y a la recuperación de espacios públicos.

WhatsApp Image 2025 08 11 at 10.20.23 AM
WhatsApp Image 2025 08 11 at 10.26.48 AM
WhatsApp Image 2025 08 11 at 10.20.22 AM

Estas acciones seguirán llevándose a cabo en conjunto con las demás autoridades, dijo el director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N., con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y peatonal, reducir los riesgos de accidentes, así como contribuir con la seguridad vial, el embellecimiento urbano y la seguridad ciudadana.

“La presencia de vehículos abandonados en las vías representa un riesgo para conductores y peatones, además de afectar la fluidez del tránsito en las calles. Por eso, en conjunto con las autoridades municipales y el INTRANT, estamos redoblando los esfuerzos para mantener el orden y la seguridad vial”, expresó el general Cruz Méndez.

La DIGESETT exhorta a los propietarios de vehículos en estado de abandono a retirarlos voluntariamente, y reitera su compromiso de continuar ejecutando acciones firmes y coordinadas en beneficio de una movilidad más segura y eficiente para todos.

Alcaldía de Santiago limpia sector Nueva Yok Chiquito
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Así van los operativos de retiro de chatarras en el Distrito Nacional, ¿ya pasaron por su sector?
Así van los operativos de retiro de chatarras en el Distrito Nacional, ¿ya pasaron por su sector?
11 agosto, 2025
Multas por mal estacionamiento ya se están cobrando: conoce zonas y tarifas
Multas por mal estacionamiento ya se están cobrando: conoce zonas y tarifas
4 agosto, 2025
Los modos de adquirir propiedad
Los modos de adquirir propiedad
30 julio, 2025
Ensanche La Fe: alertan sobre riesgo estructural en almacén improvisado
Ensanche La Fe: alertan sobre riesgo estructural en almacén improvisado
28 julio, 2025
Jean Pumarol atacó a sus víctimas sin mediar palabra, según testimonio
Jean Pumarol atacó a sus víctimas sin mediar palabra, según testimonio
28 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

Netflix este finde: amor, misterio y lo más nuevo para maratonear   

Netflix este finde: amor, misterio y lo más nuevo para maratonear   

 La situación actual de la economía estadounidense

 La situación actual de la economía estadounidense

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo