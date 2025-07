Entre nostalgia y alegría: así vivieron el Día del Padre estas figuras

Este domingo se celebró el Día del Padre en República Dominicana, una fecha dedicada a honrar la labor de guía, crianza y esfuerzo de todos los hombres que tienen la dicha de ser padres. Figuras del ámbito político y social compartieron mensajes que provocaron desde nostalgia hasta carcajadas.

El presidente de la República, Luis Abinader, enterneció las redes sociales con fotos junto a su padre y un emotivo mensaje:

“Hoy pienso en mi papá, en todo lo que me enseñó con su ejemplo y con su amor. Y al recordarlo, pienso también en todos los padres dominicanos que, con esfuerzo, ternura y responsabilidad, construyen el futuro de sus hijos. Gracias por ser guía, refugio y fortaleza para ellos”, escribió el mandatario.

Por su parte, el expresidente Leonel Fernández y su hijo, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, se sumaron a la tendencia de grabar un trend sobre quién conoce mejor al otro. El video transita de lo divertido a lo emotivo.

Ahí revelaron detalles como que Leonel baila mejor, Omar es más romántico, puntual y dice “te quiero” con mayor facilidad. ¿Y quién responde más lento los mensajes de WhatsApp? Según el juego: Leonel. Pero la gran pregunta fue: ¿quién será el próximo presidente de la República? Ambos levantaron los dos zapatos.

Massiel Javier Dotel, viuda del ex pelotero Octavio Dotel, fallecido en la tragedia del Jet Set, compartió fotos del ex lanzador junto al mensaje: “Best dad ever. Para siempre en nuestro corazón”.

Jandy Ventura, “El legado del Caballo”, pasó el día junto a su hija Nelly Ventura, quien lo sorprendió con una carta y un arreglo de globos.

El actor y locutor dominicano José Guillermo recibió una emotiva sorpresa en vivo durante un programa radial: sus hijas interrumpieron el espacio publicitario con mensajes pregrabados. “¿Qué es eso?”, preguntó confundido, hasta reconocer la voz de su hija mayor, Marah, seguida por la de la pequeña, quien le dijo: “Te amo con todo el corazón”.

Por su parte, el artista urbano Don Miguelo presentó por primera vez a su hija Chloe Valerio Canela en redes sociales, aprovechando el momento para felicitar a todos los padres trabajadores:

“Feliz día para esos hombres que se levantan a trabajar duro… por y para la familia. Les presento a CHLOE VALERIO CANELA, una cloncito hermosa”.

