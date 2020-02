Asmín Aquino ve en protestas de jóvenes inicio de anhelada “primavera dominicana por la democracia”

El candidato a senador por Monte Plata, Asmín Aquino, del Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), aseguró hoy que la autodeterminación de los miles de jóvenes que protestan en la Plaza de la Bandera, frente a la Junta Central Electoral (JCE), y en diferentes provincias del país, dio inicio a la anhelada “primavera dominicana” por el respeto a la democracia.

Aquino, reconocido médico cirujano del Sabana Grande de Boyá, aseveró que las pretensiones del Gobierno de “manipular” los procesos electorales con el objetivo de perpetuarse en el poder, ha provocado el surgimiento de esas protestas que han ido cobrando fuerza en el tiempo.

Citó que esos jóvenes que acuden a protestar representan la continuación del legado histórico dejado por acontecimientos que marcaron los cambios sociales de los pueblos, como son la Revolución Francesa y la Independencia Dominicana, las cuales fueron dirigidas por la juventud de la época.

Aseguró que la juventud dominicana ha llamado la atención del mundo con su protestas pacíficas frente a la JCE, para exigir que no se violen los derechos de las personas de elegir libremente a quienes deberán ser sus próximas autoridades.

Señaló que el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) perdió el respaldo popular del que gozaba en los últimos 20 años, como resultado de sus ambiciones desmedidas.

“Hoy la sociedad dominicana está en las calles bajo el liderazgo responsable de miles de jóvenes que han decidido no quedarse cayados ante los abusos de poder, de la corrupción y la impunidad que azota a República Dominicana”, dijo el reconocido médico cirujano de Sabana Grande de Boyá.

Puntualizó que lo que está sucediendo en el país no tiene marcha atrás y que el Gobierno del PLD tendrá que respetar “a la buena o a la mala” la decisión del pueblo de producir un cambio de rumbo en la administración del Estado y de los diversos poderes que lo conforman.

“El pueblo en la calle dice no más a la corrupción, no más a la impunidad, no más a la falta de justicia y más fraudes electorales de la actual gestión”, significó Aquino.