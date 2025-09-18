Con el propósito de conocer de primera mano el ecosistema de zonas francas y logístico de la República Dominicana, así como explorar oportunidades de inversión y negocios, el ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), dio la bienvenida a una delegación de la Asociación Americana de Prendas de Vestir y Calzados (AAFA).

Esta misión encabezada por el presidente y CEO de AAFA, Stephen Lamar, acompañado por 15 representantes, forma parte de las estrategias de promoción que, lidera el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), para posicionar a la República Dominicana como un destino clave para la manufactura de textiles y calzados de calidad, bajo estándares internacionales de sostenibilidad, competitividad y cumplimiento normativo.

“Hoy nos honra recibirlos en nuestro país, donde tendrán la oportunidad de conocer de cerca cómo opera nuestro ecosistema de zonas francas y el compromiso que asumimos cada día para seguir siendo un socio confiable para sus cadenas de suministro”, indicó el ministro Ito Bisonó.

Bisonó destacó que República Dominicana ofrece ventajas únicas como la cercanía con el mercado estadounidense, estabilidad política y social, mano de obra calificada y un entorno cada vez más orientado a la sostenibilidad y la innovación. “Todo esto se articula bajo la visión del presidente Luis Abinader, quien ha colocado la industrialización y la atracción de inversiones como ejes centrales de nuestra estrategia de desarrollo”, manifestó el titular del MICM.

Agenda de visitas

El Viceministerio de Zonas Francas y Regímenes Especiales coordinó con la delegación de AAFA una serie de visitas y reuniones con empresas de textil y calzados en las zonas francas del país que incluyen: Zona Franca Las Américas, Zona Franca Industrial de Bonao, Zona Franca Industrial La Vega, Corporación Zona Franca Santiago, Parque Industrial Santiago Norte (PISANO), Caribbean Industrial Park, Parque Industrial y de Servicios Yaque y DP world Dominicana en el Puerto Multimodal de Caucedo.

En esta actividad de bienvenida para la misión de negocios de la AAFA, estuvieron presentes el viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales, Johannes Kelner; el director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Daniel Liranzo; la presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), Claudia Pellerano, así como representantes del sector privado y de parques de zonas francas.

Sobre AAFA

La Asociación Americana de Prendas de Vestir y Calzados (AAFA), representa a más de 1100 marcas, minoristas y fabricantes de renombre mundial. Con una contribución de más de 523,000 millones de dólares en ventas minoristas anuales en Estados Unidos. Su alcance se extiende desde Washington, D. C., a todo Estados Unidos y al resto del mundo.

La AAFA ofrece experiencia exclusiva e impulsa el progreso en las áreas de cadena de suministro y abastecimiento, comercio, logística y fabricación, y protección de marca. La AAFA se sitúa a la vanguardia como líder del cambio positivo para la industria textil y del calzado.