Asociación Herrera dice discurso Abinader irradia certidumbre a los sectores productivos

No obstante, dice que no habló sobre plan para la sostenibilidad de las EDE y para contrarrestar las pérdidas de electricidad

Santo Domingo, D.N. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Euri Ándujar, consideró que el discurso de rendición de cuentas 2024 ante la Asamblea Nacional del presidente de la República, Luis Abinader, irradia certidumbre a los sectores productivos del país que se sentirán impulsados a seguir fomentando la iniciativa privada e inversión de capital.

A su juicio, merece resaltar la mención en torno a la inversión en generación eléctrica tanto en combustibles fósiles como renovables, de que otorgarán una capacidad instalada con potencial superior a la demanda proyectada del crecimiento de la economía, así como el marco regulatorio para el mismo.

<< No obstante, en la ANEIH observamos que no refirió la posibilidad de un plan para la sostenibilidad para las EDE, y cuando planteó que no hay apagón financiero, no dijo nada respecto a qué se piensa implementar para contrarrestar las pérdidas de electricidad >>, apuntaló el dirigente.

Precisó que, indudablemente, la estabilidad macroeconómica exhibida de los últimos años permite que el clima de negocios propicie un entorno en el que las empresas e industrias puedan seguir aportando al crecimiento económico de la nación.

El presidente de la ANEIH valoró también, las inversiones realizadas en la región sur donde, consideró, se encuentra las más baja tasa de desarrollo, y que todos los gobernantes se han olvidado, sobre todo la frontera, así como el capital destinado a los hospitales regionales y las extensiones de la UASD en Azúa y Pedernales, así como la apertura de centros de Infotep.