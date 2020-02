Aspirantes alcaldes exigen indemnización por gastos

Candidatos a alcaldes de diferentes partidos y municipios del país exigieron que los responsables de boicotear las elecciones municipales sean identificados y sometidos por ante los tribunales y que paguen los millones de pesos en que incurrieron durante la campaña.

Los candidatos a alcaldes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados responsabilizan a la Junta Central Electoral (JCE) y al Gobierno de la acción que quiebra el orden institucional, por lo que deben cargar con los gastos de la campaña.

Manuel Jiménez, candidato a alcalde por Santo Domingo Este, acusó directamente al PLD de lo ocurrido, por lo que tiene que pagar por esa acción.

Atribuyó la acción a que el PLD sabía que en las elecciones la oposición tendría una contundente victoria para lo que no están preparados.

Informó que sus gastos de campaña rondaron los 35 millones de pesos, que deben pagar el PLD y la JCE, responsables de boicotear la jornada.

Hanoi Sánchez, alcaldesa y candidata a la misma posición por el partido Fuerza del Pueblo (FP) y el PRM, en San Juan de la Maguana, reveló que en esa localidad el 50% de las máquinas para el voto automatizado no funcionaron.

Expresó que las fotografías de la mayoría de los candidatos a regidores de su boleta fueron distorsionadas y fuera de la numeraciones establecidas.

“Había compañeros regidores que mandaban a votar en la casilla ocho y en la pantalla aparecían con el 11”, expuso Sánchez.

Además, dijo, que en sectores donde ella cuenta con una alta popularidad, su fotografía aparecía en la casilla del PLD, lo que definió como una maniobra macabra.

Durante su participación en la reunión con Luis Abinader, Hanoi Sánchez, abogó porque no se permita que el PLD se recupere de la situación en que se encuentran en estos momentos, luego de patrocinar el boicot en los comicios.

De su lado, Francisco Fernández, aspirante por Santo Domingo Norte, abogó porque en las elecciones se acuda con otros árbitros, tras señalar que los actuales no garantizan elecciones limpias y transparentes.

Estima que los gastos de campaña tienen que ser costeados por el Gobierno y la JCE, responsables de que los comicios fueran suspendidos. Dijo que solo el último día de campaña gastó RD$40 millones de su empresa.

Para ello, dijo, someterán un recursos por antes los tribunales, porque así lo establecen las leyes y el Código Civil.

En tanto Kevin Cruz, aspirante a la alcaldía por La Vega, señaló la difícil situación económica en que quedaron luego de la campaña, para poder emprender una nueva jornada hasta el día de los nuevos comicios.

José Andújar, candidato por el PRM en Santo Domingo Oeste, deploró la situación económica en la que quedaron los aspirantes a alcaldes, quienes tienen que ser resarcidos por el Gobierno y la Junta Central Electoral. Aseguró que ganaría ampliamente las elecciones.