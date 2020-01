Aspirina diaria reduciría crecimiento tumores cancerosos

Durante muchos años los médicos han recomendado una dosis diaria de aspirina para prevenir males cardiovasculares y ahora investigadores dicen que el mismo tratamiento podría reducir crecimiento de tumores cancerosos, según un artículo que publicó ayer la revista Carcinogenesis.

La aspirina, o ácido acetilsalicílico, es uno de los medicamentos más usados en el mundo y se ha empleado para tratamiento del dolor, fiebre e inflamación.

En EEUU se recomienda la administración diaria de una dosis baja de aspirina a personas mayores de 50 años que tienen riesgo mayor del 10 % de contraer enfermedad cardiovasculares. “Algunos opinan que la aspirina es un ‘medicamento milagroso’ por su potencial para prevención de enfermedades que resultan de inflamación crónica, como cáncer, alzheimer, parkinson y artritis”, señaló Ajay Goel, autor del estudio y decano del Departamento de Diagnóstico Molecular, Terapéutica y Oncología Translacional en centro City of Hope, en California.

City of Hope es una organización privada de investigación biomédica y tratamiento del cáncer, la diabetes y otras enfermedades que tiene su principal centro de estudios y experimentos en el área de Los Ángeles. “La razón por la cual actualmente no se usa la aspirina para prevenir esas enfermedades es porque la ingestión de cualquier antiinflamatorio corroe la capa mucosa del estómago y causa problemas gastrointestinales”, explicó Goel. “Estamos más cerca de descubrir la cantidad exacta de aspirina diaria necesaria para el tratamiento y prevención del cáncer colorrectal sin causar efectos secundarios dañinos”.