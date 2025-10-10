Asunción será la sede de los Juegos Panamericanos de 2031

La ciudad de Asunción fue elegida este viernes como la sede de los Juegos Panamericanos 2031, en una asamblea general extraordinaria de Panam Sports los 41 Comités Olímpicos del continente realizada en Santiago de Chile.

La capital de Paraguay ganó la elección para albergar la edición XXI de los Juegos Panamericanos, con un total de 28 de los 52 votos contabilizados en un proceso realizado de forma presencial.

Asunción consiguió ser sede por primera vez de la competición continental de mayores, tras haber demostrado su capacidad de organización con el desarrollo este año de los Juegos Panamericanos Junior.

“No sé cómo agradecer el apoyo recibido. Yo sé que Río fue un gran candidato, la competencia nos obliga a ser mejores a todos, tuvimos una buena competencia”, dijo Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico de Paraguay.

Las «cartas» de Asunción para ser sede de los Juegos Panamericanos

Paraguay ofreció dentro de su propuesta construir una Villa Panamericana, un estadio de atletismo y una nueva Arena dentro del Parque Olímpico de Asunción, además de contar con los recintos utilizados en la cita junior de agosto pasado.

Ambas sedes presentaron sus candidaturas ante la Asamblea durante 40 minutos, primero lo hizo Rio-Niterói y luego Asunción, un orden que quedó establecido en un sorteo que realizó previamente el Comité Ejecutivo.

Luego de la exuberante promoción brasileña, los paraguayos presentaron problemas técnicos con el audio del video de su propuesta, a lo que Panam Sports respondió con unas disculpas indicando que en los ensayos todo había funcionado.

Paraguay apeló a las emociones con un video animado que sugirió el impulso que significaría ser sede para las carreras y sueños de sus atletas, ofreció garantías de transparencia administrativa y el respaldo de su elección para recibir un partido de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en 2030.

La elección se realizó con la misma tecnología utilizada por el Comité Olímpico Internacional en sus procesos, aportada por la empresa Lumi Global, para contabilizar los votos.

Los 53 votos se repartieron entre los 41 Comités Olímpicos y 12 papeletas más, que por estatuto de la organización, se le otorga a cada uno de los países que ya fueron sede de los Juegos Panamericanos: Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Brasil y Argentina.