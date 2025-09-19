Asuntos corporativos en RD necesitan marco normativo



Los asuntos corporativos son reconocidos en el país como esenciales para la gestión de la reputación y la prevención de crisis, pero persisten retos vinculados a la institucionalización del área, la formación especializada y la creación de marcos normativos que fortalezcan su legitimidad.

Así está consignado en los resultados de la investigación “El estado de los asuntos corporativos en República Dominicana: mapa 2025”, presentado anoche por la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), acto al que asistieron profesionales, estudiantes del área de la comunicación corporativa e institucional.

Consolidación progresiva

El estudio, autoría de los doctores Ana Bélgica Güichardo, Alejandro Álvarez Nobell, Adrián Cordero y la profesora Rosario Medina Gómez, señala además, que la función corporativa en República Dominicana está en un proceso de consolidación progresiva, donde conviven prácticas tradicionales con modelos emergentes más estratégicos y profesionalizados.

Sus resultados revelan que la función de asuntos corporativos en las organizaciones contribuye de forma significativa en la construcción de confianza, seguridad y a una gestión proactiva ante conflictos y crisis de la empresa.

Según la investigación, la función de asuntos corporativos es valorada como muy importante por el sector privado (82 %), los gremios y asociaciones sectoriales (64 %), y por ONG y fundaciones (67 %).

Base de capital humano

Pero además de eso, el estudio revela que la profesión mantiene una sólida base de capital humano con formación de posgrado y experiencia en comunicación corporativa, aunque observa una baja asociatividad profesional y una limitada oferta académica específica en esa área, lo que plantea la necesidad de programas de actualización continua y mayor articulación entre academia, empresas y asociaciones.

Función ha evolucionado

La investigación también señala que la función ha evolucionado más allá del tradicional relacionamiento institucional, incorporando áreas como la inteligencia corporativa, la sostenibilidad, ética y gestión de riesgos reputacionales.

Destaca que los líderes de asuntos corporativos son cada vez más convocados a espacios de decisión estratégica, aunque aún no de manera permanente en los comités de dirección o consejos de administración.

El estudio resalta que los asuntos corporativos en el país tienen el potencial de consolidarse como un perfil profesional ético, capaz de generar confianza y de aportar al fortalecimiento democrático mediante un diálogo responsable entre lo público y lo privado.

Para ello, agrega, el gran desafío será institucionalizar esta función a través de políticas, códigos de conducta, marcos regulatorios y programas de formación que permitan alinear las prácticas locales con los estándares internacionales y convertirla en un motor de transformación y competitividad para República Dominicana.

La presentación de la investigación es parte de las actividades previas a la celebración de la Jornada de Comunicación Corporativa, que la Pucmm realizará los días 22 y 23 del mes entrante, con el el tema: “Asuntos corporativos como pilar de la sostenibilidad institucional”.

El evento será en el campus de Santo Domingo.