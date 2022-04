Asusado solicita al Gobierno integrar socios a Red Abastecimiento Social

La Asociación de Surtidoras de Santo Domingo (Asusado) hizo un llamado al gobierno para que los socios de esa entidad sean integrados al Programa de Red Abastecimiento Social (RAS) y así tener la oportunidad de mantener las ventas y dar un mejor servicio a las comunidades más necesitadas.

La solicitud fue hecha al gobierno por la presidenta de Asusado, Linny Ramírez, durante una actividad con motivo del 32 aniversario de fundación de esa entidad, en la que también resaltó los logros de su gestión.

Ramírez destacó además los problemas que viene atravesando la institución, debido a la falta y escasez de productos, por la pandemia y el aumento del costo de los fletes en el transporte naviero.

“Hacemos un llamado a la unidad de la asociación, y a trabajar juntos en las compras, para reducir los gastos, así como también a la diversificación de productos en los comercios de la canasta familiar de consumo masivo, solicitados por nuestros clientes», indicó.

En cuanto al proyecto de ley de importación de 67 productos a tasa cero, Ramírez consideró que los alimentos que sean traídos no sean los mismos que se producen en grandes masas en el país, para no afectar a los agricultores locales.

Dijo que se debe evitar un excedente de importación a la vez que se le de apoyo a los agricultores del país.

“Los agricultores deben tener un fuerte apoyo, es un tiempo de invertir en los productores y en las pequeñas fábricas de aquí”, sostuvo.

Propuso a la vez que se establezca una tasa cero para los pequeños negocios que quieren adquirir paneles solares.

Durante la actividad se realizó una cena para todos los socios de Asusado y se puso en marcha el programa de Ayuda Comunitaria a Socios, que consiste en ayudar y trasformar los negocios que necesitan de cambios, para estar a la vanguardia de los tiempos.

En el evento participaron los miembros de la directiva: Lic. Linny Ramírez (Presidenta), Lic. Casio Peguero (Vice-Presidente), Lic. Víctor Hernández (Secretario General), Francisco Veloz (Tesorero), Henry Pérez (Secretario Organización), Divanny De León (Ex presidente asesor), Andrés Cosma (Ex presidente asesor), Olga Payero (Ex presidente asesor), Miguel Soto (Relaciones Públicas), Ures Carolina (Secretaria de Acta), Emilio Moreno (Secretario Disciplina), entre otros.

Asusado es una institución sin fines de lucro, que está conformada por más de 55 surtidoras de Santo Domingo, también cuenta con miembros en Zona Este, Zona Sur y Zona Norte del Pais.