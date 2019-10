Atelier Fashion Show y Hostos Community College unen la moda para luchar contra el cáncer

New York.- Fashion for a Cause fue la estrategia ideal de Atelier Fashion show y Hostos Community College para seguir concienciando y prevenir el cáncer de Mama que actualmente se estima representa el 16% de todos los canceres en pacientes femeninos y se estima que una de cada 8 mujeres tendrá la enfermedad a lo largo de su vida según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las organizadoras del evento Margarita Garcia, Helen Rodriguez y Fianny Cabrera destacaron que el evento a beneficio de la lucha contra de la enfermedad recibió el apoyo de los importantes personalidades de la comunidad el cual contó con la participación de destacados diseñadores como Juan Francisco Faraón, Alex Rodríguez, Nelly Vandyke y Emma Bastidas quienes exhibieron sus colecciones de temporada. La presencia de reconocido artistas y un equipo de niños representado la Hispanidad, le dieron el toque festivo al evento de vida.

Asimismo ponderaron la presencia de varias mujeres que vencieron el cáncer y fueron reconocidas de la mano del congresista Adriano Espaillat por su ardua batalla para seguir sobreviviendo.

Mientras la decana del Hoston Community College Ana Garcia Reyes expresó que la actividad que fue en colaboración con el programa de salud y bienestar de Hostos y que la casa siempre está abierta para apoyar las buenas causas.

El evento también recibió el respaldo de otras personalidades y público en general que esperan que en un futuro no muy lejanos se duplique la cantidad de mujeres que sigan sobrepasado la enfermedad