¡Atención! A partir de diciembre unificarán la tarifa del transporte público

El Gabinete de Transporte anuncia la implementación para diciembre del Sistema de Integración de Tarifas del Transporte Público, que permitirá a los usuarios por un solo pasaje, abordar el Metro, la Omsa, los Corredores y el teleférico.

La información fue dada a conocer en el marco de una reunión ordinaria del Gabinete de Transporte que coordina el ing. Deligne Ascención, la cual estuvo encabezada por el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza y en la que participaron los directivos de las instituciones que conforman este órgano.

En una primera etapa se abarcará la línea 1 y 2 del Metro, el Teleférico de Sabana Perdida y los Corredores de las avenidas Winston Churchill y Núñez de Cáceres.

Durante el encuentro se pasó balance a los trabajos que lleva a cabo el Gabinete, a los fines de mejorar la movilidad del tránsito. Cada una de las instituciones ligada al tema, rindió informes de las acciones en ese sentido.

El ingeniero Onésimo González, informó la incorporación de más autobuses acondicionados para brindar un mejor confort a los usuarios, los cuales serán insertados para fortalecer las rutas del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo que han presentado niveles de debilidad en el servicio, así como otras acciones que mejoraran considerablemente la calidad y la eficiencia de este transporte, el cual moviliza miles pasajeros diariamente en el Gran Santo Domingo.

Con relación a la implementación del transporte en centros educativos privados, en principio en el Distrito Nacional, con el apoyo del gobierno, se continua en la estructuración a través de la Asociación de Colegios Privados, que preside la señora Wara González, el Ministerio de Educación y los padres de los alumnos. Alrededor de 15 colegios han manifestado su interés en este servicio.

Este apoyo del gobierno redundará en el pago por parte de los padres, de tarifas asequibles a sus posibilidades económicas y en una notable agilización del tránsito en las horas de entrada y salida de los estudiantes, en los colegios que cuenten con este tipo de transporte.

El coordinador del Gabinete de Transporte, el ing. Ascención, resalto, además, que otro de los beneficios para miles de padres, es que tendrán resuelto el problema del traslado de sus hijos a sus colegios.

Además del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y el coordinador del Gabinete, el ingeniero Deligne Ascención, estuvieron el vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), y director del TRAE, el ing. Onésimo González, el general Pascual Cruz Méndez, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre(DIGESETT), la directora de movilidad sostenible del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) ing. Alexandra Cedeño, así como el director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM), Jael Isa , y Ramon López del Fideicomiso de Movilidad (FIMOVIL), entre otros encargados.