¡Atención conductores! Multas desde hoy por doblar a la izquierda en la Kennedy con Gómez

El cobro de una multa ascendente a RD$1,000 a quienes, a partir de este lunes 8 de septiembre, doblen a la izquierda en la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez ha generado rechazo entre los conductores.

Afirmaron a un equipo de Hoy Digital que la fiscalización, que forma parte de la Estrategia Integral de Gestión del Tránsito “RD Se Mueve” y que busca optimizar la circulación, reducir la congestión vehicular y mejorar la seguridad vial en los principales corredores del Distrito Nacional, ha sido «una idea descabellada», ya que, según sus declaraciones, les hace perder más tiempo para llegar a su destino.

«Esto es un tema, porque yo iba a doblar para allá y ahora tengo que seguir derecho. Ahora tengo yo que dar la vuelta allá para retornar para atrás. Entonces es más gasto de combustible... eso es lo peor que ha hecho, esto es un disparate», manifestó Wilkin García, quien se gana la vida como taxista.

No doble a la izquierda / Foto: Elieser Tapia No doble a la izquierda / Foto: Elieser Tapia

Por su parte, Fabián de la Nieves, conductor de carroconcho, entiende que la medida no ha producido el resultado deseado por el Gabinete de Transporte.

«Para mí no ha tenido resultado, por el hecho de que los tapones se están haciendo iguales. Eso ha sido algo absurdo para mí», aseguró.

De igual modo, el afectado hizo un llamado a las autoridades competentes para que la medida sea dejada sin efecto lo antes posible.

«Que se deje libre, porque veo que el flujo vehicular está igual», exhortó de la Nieves.

«Analicen bien eso, porque hay semáforos», agregó el motoconchista Gerangel Montero.

Leer más: RD Se Mueve: Este domingo arranca la cuarta fase de restricción de giros en la Kennedy y la 27 de Febrero

Los fiscalizados

De acuerdo con informaciones obtenidas, al menos tres conductores fueron fiscalizados en horas de la mañana de este lunes por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) tras doblar a la izquierda en la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez.

Indican que la mayoría de los choferes multados eran motoconchistas.

Corredores impactados

Cabe recordar que, con la Fase IV del programa de restricción de giros a la izquierda, se impactaron los corredores de la avenida:

John F. Kennedy hacia el sur por Máximo Gómez (Este–Sur)

John F. Kennedy hacia el norte por Máximo Gómez (Oeste–Norte)

Rutas alternas

Para el giro restringido hacia el sur:

Tomar la avenida San Martín y girar a la izquierda en la avenida Máximo Gómez, o

Utilizar la calle Paseo de los Aviadores para incorporarse a San Martín y luego conectar con Máximo Gómez hacia el sur.

Para el giro restringido hacia el norte:

Continuar hacia el este, girar a la derecha en la calle Paseo de los Ferreteros, luego en la calle Mayor Valverde, y finalmente acceder a la avenida Máximo Gómez en dirección norte.

Estas modificaciones buscan garantizar mayor fluidez y seguridad en el tránsito vehicular en una de las intersecciones más concurridas de la capital.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodichoyrd