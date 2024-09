La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo informó este viernes que cambiará de proveedor de servicios de visas a partir del 23 de septiembre de 2024.

«El último día para acceder a su cuenta en http://ustraveldocs.com para programar o reprogramar citas para solicitantes y contactar con el servicio de atención al cliente, es este viernes 13 de septiembre», indicó la entidad.

«El nuevo proveedor de servicios de visado comenzará a ofrecer estos servicios el 23 de septiembre. Información adicional sobre el nuevo enlace para estos fines, serán anunciadas próximamente en esta página web «, añadió.

Durante este proceso la Embajada publicará frecuentemente información actualizada en esta página web con orientación sobre cómo podría afectarle este cambio.

Fechas importantes

30 de agosto de 2024 – Último día para pagar las tasas de visado en efectivo en el banco hasta que se complete la transición al nuevo proveedor de servicios de visado.

12 de septiembre de 2024 – Último día para pagar las tasas de visado en línea utilizando tarjetas de crédito/débito hasta que se complete la transición al nuevo proveedor de servicios de visado.

13 de septiembre de 2024 – Último día para acceder a su cuenta en ustraveldocs.com para programar o reprogramar citas para solicitantes y contactar con el servicio de atención al cliente. El nuevo proveedor de servicios de visado comenzará a ofrecer estos servicios el 23 de septiembre. Información adicional sobre el nuevo proveedor de servicios de visado serán anunciadas próximamente en esta página web.

16 de septiembre de 2024 – Suspensión temporal del depósito de documentos y/o pasaportes para entrega en la Embajada en todos los locales de Mail Boxes Etc., a excepción del local «MBE Tiradentes». El servicio se reanudará el 23 de septiembre.

18 de septiembre de 2024 – Último día para depositar sus documentos y/o pasaportes en el Centro de Atención de Visas (VAC) ubicado en la Galería 360 y en el local «MBE Tiradentes» (Av. Tiradentes No. 10, Santo Domingo) para su entrega a la Embajada.

20 de septiembre de 2024 – Último día para retirar sus documentos y/o pasaportes enviados desde la Embajada a el Centro de Atención de Visas (VAC) ubicado en Galería 360. Todos los documentos listos que no hayan sido recogidos en el VAC de Galería 360 serán trasladados a la ubicación de Mail Boxes Etc. en la Tiradentes (Av. Tiradentes No. 10, Santo Domingo) después del 20 de septiembre de 2024.

23 de septiembre de 2024– El nuevo sitio web de citas para visas entrará en funcionamiento. El pago de cuotas, la programación de citas y el servicio al cliente estarán disponibles de nuevo. Pronto se proporcionará más información.

Sobre las citas

Si su cita en el Centro de Atención de Visas (VAC) y la entrevista en la Embajada de EE. UU. es en o antes del 20 de septiembre de 2024: No se requiere ninguna acción adicional. Le recomendamos encarecidamente asistir (que acuda) a sus citas. Tenga en cuenta que ya no tendrá acceso a su cuenta de ustraveldocs.com después del 13 de septiembre de 2024. Esto significa que no podrá cancelar o reprogramar su cita hasta que la nueva página web esté en funcionamiento el 23 de septiembre de 2024.

Si su cita en el Centro de Atención de Visas (VAC) está programada para el 23 de septiembre o después: La fecha de su cita en el Centro de Atenciónd e Visas (VAC) no cambiará. El lugar de su cita VAC cambiará. La nueva dirección del VAC, que seguirá estando ubicada en Santo Domingo, se comunicará próximamente. Usted no tendrá acceso a su cuenta ustraveldocs.com después del 13 de septiembre de 2024. Esto significa que no podrá cancelar o reprogramar su cita hasta el 23 de septiembre, cuando el nuevo proveedor de servicios esté disponible.

Para las personas con citas en el Centro de Atención de Visas (VAC) o en la Embajada después del 23 de septiembre de 2024, consulte aquí el enlace al nuevo sitio web de servicios de visado y la información actualizada sobre la creación de una nueva cuenta de usuario. Deberá crear esta nueva cuenta para revisar su información, realizar cambios, enviar solicitudes o ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente después del 23 de septiembre.

Si ha pagado la cuota de solicitud de visado, pero no ha programado una entrevista: Le recomendamos encarecidamente que programe una cita para el visado lo antes posible y lea la información proporcionada anteriormente en función a la fecha de su entrevista.

Si no ha pagado la cuota de solicitud de visado y tiene previsto viajar a Estados Unidos en septiembre de 2024: Le recomendamos encarecidamente que pague la cuota de solicitud de visado y programe su cita para el visado lo antes posible y lea la información proporcionada anteriormente en función a la fecha de su entrevista.

Si no ha pagado la tasa de solicitud de visado y tiene previsto viajar a Estados Unidos después del 23 de septiembre de 2024: Es posible que desee esperar hasta después del 23 de septiembre de 2024 para iniciar el proceso de solicitud de visado de no inmigrante con el nuevo sistema.