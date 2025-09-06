Atentado contra la revista ¡Ahora!

Se cumplen 60 años del atentado terrorista que destrozó las instalaciones de la revista ¡Ahora!, órgano noticioso que fundara y dirigiera el doctor Rafael Molina Morillo, quien también fundó el vespertino El Nacional. El sabotaje se produjo a altas horas del día 5 de octubre del año 1965, un mes después de la firma del Acta Institucional que dio paso al gobierno provisional del Dr. Héctor García Godoy.

La publicación se editaba en la avenida San Martín 236, sede de los periódicos Hoy, El Día y El Nacional. Allí se presentó el procurador general de la república, doctor Manuel Ramón Morel Cerda, quien prometió a Molina Morillo investigar el sabotaje hasta identificar los autores intelectuales y materiales del caso. El funcionario judicial recorrió todas las áreas destruidas por la explosión.

¡Ahora! empezó a circular a mediados de enero de l962, durante el mandato del primer Consejo de Estado encabezado por el doctor Joaquín Balaguer, días antes del golpe militar promovido por el jefe de las Fuerzas Armadas, general Pedro Rodríguez Echavarría, movimiento de efímera existencia que permitió la formación de un segundo consejo de gobierno presidido por el licenciado Rafael F. Bonelly.

La calidad de ¡Ahora! fue de tal magnitud que llegó a compararse con la polifacética revista Bohemia, que se editaba en Cuba, y con Selecciones, de factura norteamericana.

En su primera etapa, la publicación la dirigió Molina Morillo, y en la segunda, el asesinado periodista Orlando Martínez.

Después del atentado que destruyó las instalaciones del medio periodístico, en el país han circulado otras publicaciones con la misma línea editorial, como la revista Rumbo, dirigida por Aníbal de Castro, actual director del periódico Diario Libre; Clave Digital y La Lupa, ésta última un ensayo de breve vigencia de la autoría de Bernardo Vega y Fernando Hasbún.

La voladura de las instalaciones de la revista puede compararse con el atentado de hace 20 años, que -en Francia- destruyó el local del semanario Charlie Hebdo, que cobró una docena de vidas humanas. Del acto criminal fueron acusados dos hermanos yidaístas, seguidores del líder árabe Mahoma. Semanas después de esta acto criminal la violencia terrorista llenó de temor a los franceses.

Dos días antes del sabotaje que calcinó sus instalaciones, la primera plana de la revista apareció con sendas fotografías del ex presidente Juan Boch, y del líder militar Francisco Alberto Caamaño Deñó, con un amplio despliegue relacionado con la revuelta de abril, publicación que no fue del agrado del sector contrario a los constitucionalistas. “¡Ahora!” dejó de circular a raíz del asesinato de Orlando Martínez, y más adelante el mellizo de la publicación, el vespertino El Nacional, pasó a ser dirigido por el fallecido periodista Mario Álvarez (Cuchito), que más adelante estuvo en la dirección del matutino Hoy. Bolívar Díaz es el director actual de El Nacional.