“Aterradora e intimidante”, así describe Joe Jonas su experiencia al divorciarse de Sophie Turner

El famoso compositor estadounidense Joe Jonas compartió públicamente cuál ha sido su experiencia en la vida amorosa tras su reciente divorcio de la actriz Sophie Turner.

Las confesiones de la celebridad se dieron este miércoles 21 de mayo de 2025 durante la transmisión en Facebook de TalkShopLive, mientras reflexionaba sobre la creación de su nueva canción, “Only Love” (Solo Amor).

“Estaba saliendo con alguien en ese momento y me encontraba animoso de tener la idea de volver a tener citas”, afirmó Jonas tras recordar que le estaba resultando complicado darse una oportunidad en el amor.

“Fue realmente aterrador e intimidante. El amor adopta diferentes formas y yo estaba redescubriendo lo que significaba eso”, añadió el cantante.

Después, Joe Jonas compartió al público que la persona con quien salía en ese momento (todavía no se sabe de quién se trata) le ayudó a calmar sus temores diciéndole: “Bueno, solo es amor”.

“Yo le dije: ‘Bueno, si lo pones de esa manera…’ Entonces escribimos una canción sobre esa situación”, dijo el integrante de The Jonas Brothers.

En relación con la historia de la creación de su estreno musical, Joe agregó: “Como que no fue la gran cosa, pero sí fue un gran suceso para mí y para ellos también. Pero está bien dar un salto de fe e intentarlo de nuevo salir allá afuera”.

El nuevo disco de Jonas refleja un momento oscuro de su vida

El reconocido protagonista de Camp Rock (2008) compartió también que algunas de las canciones de su nuevo disco, Music for People Who Believe in Love (Música para Personas que Creen en el Amor) fueron escritas mientras atravesaba un momento complicado de su vida.

“‘Sip Your Wine’ [Bebe Tu Vino] y muchas otras del álbum, entre ellas ‘My Own Best Friend’ [Mi Propio Mejor Amigo], fueron probablemente los momentos más oscuros de mi vida”, afirmó el cantante.

“Me di cuenta de ello, hice el trabajo, pero también es estar trabajando contigo mismo, mirarte al espejo y decir: ‘Tengo que ser bueno conmigo mismo, tengo que cuidarme”.

Luego expresó que su papel como padre de dos niñas lo obliga a cuidarse más a sí mismo para ser un “ejemplo” de ellas.

Para mantener el cuidado de su persona, el intérprete de “Gotta Find You” dijo que le está dando prioridad a su salud mental e incluso va a terapia para superar las situaciones difíciles de su vida.

“Así es, tengo un terapeuta. Me encanta. Y pienso que también, precisamente en este mes, es muy importante hablar con los amigos”, expresó Jonas, refiriéndose también a que mayo es el mes de la conciencia sobre la salud mental.

Asimismo, la estrella de Hollywood habló sobre el impacto que puede tener hablar con las demás personas sobre salud mental.