Atletas y celebridades: Parejas más famosas del deporte y el entretenimiento

Al igual que ocurre con muchos famosos, el público se siente fascinado por los atletas y sus vidas amorosas. Si se junta una celebridad con un atleta, el interés no hace más que aumentar.

A continuación, conozcamos algunas de las parejas más famosas del deporte y el mundo del espectáculo en la actualidad:

Amelia Vega y Al Horford

La modelo Amelia Vega y el basquetbolista dominicano Al Horford se conocieron en 2007 en los premios Latin Pride en Boston. Su relación romántica comenzó en 2011.Se casaron en una ceremonia privada el 24 de diciembre de ese mismo año.

La pareja tiene cinco hijos, cuyos nombres son Ean, Alía, Ava, Nova y Mila. En julio de 2025, anunciaron que están esperando su sexto hijo.

Travis Kelce y Taylor Swift

Después de asistir a algunos partidos más con sus amigos famosos, la estrella del pop, Taylor Swift y la estrella de la NFL, Travis Kelce hicieron pública su relación, cuando fueron fotografiados tomados de la mano en Nueva York tras su aparición en Saturday Night Live.

Aunque varios medios han informado que están buscando casa juntos, la pareja confirmó sutilmente que ya viven juntos (al menos a tiempo parcial) durante su aparición en el podcast New Heights.

David Beckham y Victoria Beckham

La superestrella del fútbol David Beckham y la excantante de las Spice Girls, Victoria Beckham, se casaron en una fiesta repleta de famosos en 1999.

La pareja, que desde entonces ha tenido cuatro hijos, es un referente mediático gracias al club de fútbol de David, el Inter Miami, y a la exitosa línea de moda de Victoria Beckham.

Gabrielle Union y Dwyane Wade

La actriz Gabrielle Union y el exjugador de la NBA Dwyane Wade están casados desde 2014.

Según se informa, la encantadora pareja se conoció en una fiesta del Super Bowl en 2007 y dieron la bienvenida al mundo a su hija más de diez años después.

Justin Verlander y Kate Upton

El atleta de los Houston Astros, Justin Verlander, le propuso matrimonio a la modelo de Sports Illustrated, Kate Upton, en 2016, y se casaron aproximadamente un año después.

Las celebridades celebraron su primer aniversario en noviembre de 2018, días antes de que Upton diera a luz a su primera hija, Genevieve.

Hailee Steinfeld y Josh Allen

La actriz y cantante Hailee Steinfeld y el mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen consumaron su matrimonio hace pocos meses.

Fueron vistos juntos por primera vez en Nueva York en 2023, lo que desató los rumores de su romance. A pesar de mantener un perfil bajo al principio, su relación se hizo más seria y Allen la hizo oficial en Instagram en julio de 2024.