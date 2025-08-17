Atletas y celebridades: Parejas más famosas del deporte y el entretenimiento

Atletas y celebridades: Parejas más famosas del deporte y el entretenimiento

Amelia Vega y Al Horford (Fuente externa)

Al igual que ocurre con muchos famosos, el público se siente fascinado por los atletas y sus vidas amorosas. Si se junta una celebridad con un atleta, el interés no hace más que aumentar.

Puede leer: Travis Kelce y Taylor Swift: la pareja del momento en el deporte y la música

A continuación, conozcamos algunas de las parejas más famosas del deporte y el mundo del espectáculo en la actualidad:

Amelia Vega y Al Horford

Amelia Vega, Al Horford y su numerosa familia.

La modelo Amelia Vega y el basquetbolista dominicano Al Horford se conocieron en 2007 en los premios Latin Pride en Boston. Su relación romántica comenzó en 2011.Se casaron en una ceremonia privada el 24 de diciembre de ese mismo año.

La pareja tiene cinco hijos, cuyos nombres son Ean, Alía, Ava, Nova y Mila. En julio de 2025, anunciaron que están esperando su sexto hijo.

Travis Kelce y Taylor Swift

travis kelce sincera relacion taylor swift cuando hay camara simplemente somos dos personas enamoradas 69

Después de asistir a algunos partidos más con sus amigos famosos, la estrella del pop, Taylor Swift y la estrella de la NFL, Travis Kelce hicieron pública su relación, cuando fueron fotografiados tomados de la mano en Nueva York tras su aparición en Saturday Night Live.

Aunque varios medios han informado que están buscando casa juntos, la pareja confirmó sutilmente que ya viven juntos (al menos a tiempo parcial) durante su aparición en el podcast New Heights.

David Beckham y Victoria Beckham

david beckham victoria beckham getty

La superestrella del fútbol David Beckham y la excantante de las Spice Girls, Victoria Beckham, se casaron en una fiesta repleta de famosos en 1999.

La pareja, que desde entonces ha tenido cuatro hijos, es un referente mediático gracias al club de fútbol de David, el Inter Miami, y a la exitosa línea de moda de Victoria Beckham.

Gabrielle Union y Dwyane Wade

gabrielle union and dwyane wade attend in america an news photo 1651762037

La actriz Gabrielle Union y el exjugador de la NBA Dwyane Wade están casados desde 2014.

Según se informa, la encantadora pareja se conoció en una fiesta del Super Bowl en 2007 y dieron la bienvenida al mundo a su hija más de diez años después.

Justin Verlander y Kate Upton

kate upton justin verlander.png 1960556644

El atleta de los Houston Astros, Justin Verlander, le propuso matrimonio a la modelo de Sports Illustrated, Kate Upton, en 2016, y se casaron aproximadamente un año después.

Las celebridades celebraron su primer aniversario en noviembre de 2018, días antes de que Upton diera a luz a su primera hija, Genevieve.

Hailee Steinfeld y Josh Allen

josh allen hailee steinfeld nfl honors new orleans 020725 2 764ce0d2a5634f06aead7cab0e238ee6

La actriz y cantante Hailee Steinfeld y el mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen consumaron su matrimonio hace pocos meses.

Fueron vistos juntos por primera vez en Nueva York en 2023, lo que desató los rumores de su romance. A pesar de mantener un perfil bajo al principio, su relación se hizo más seria y Allen la hizo oficial en Instagram en julio de 2024.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.

Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

Publicaciones Relacionadas

Atletas y celebridades: Parejas más famosas del deporte y el entretenimiento
Atletas y celebridades: Parejas más famosas del deporte y el entretenimiento
17 agosto, 2025
Travis Kelce y Taylor Swift: la pareja del momento en el deporte y la música  
Travis Kelce y Taylor Swift: la pareja del momento en el deporte y la música  
14 agosto, 2025
Al Horford entre retiro y los Warriors: qué se sabe de su futuro  
Al Horford entre retiro y los Warriors: qué se sabe de su futuro  
13 agosto, 2025
‘The Life of a Showgirl’: Todo lo que se sabe del nuevo álbum de Taylor Swift
‘The Life of a Showgirl’: Todo lo que se sabe del nuevo álbum de Taylor Swift
12 agosto, 2025
Justin Verlander llega a los 3,500 ponches: Quiénes más lo han logrado 
Justin Verlander llega a los 3,500 ponches: Quiénes más lo han logrado 
11 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

¡Tras 20 años sin verse! Así fue el emotivo reencuentro entre Denzel Washington y Spike Lee

¡Tras 20 años sin verse! Así fue el emotivo reencuentro entre Denzel Washington y Spike Lee

¿Vas a cambiar dólares? Estas son las tasas del 15 al 18 de agosto

¿Vas a cambiar dólares? Estas son las tasas del 15 al 18 de agosto

¿Menos es más? Exportadores bajan, pero valor exportado alcanza nuevo pico

¿Menos es más? Exportadores bajan, pero valor exportado alcanza nuevo pico

¡Vistosa y nutrida inauguración! Kelvin Cruz exalta el fervor patrio

¡Vistosa y nutrida inauguración! Kelvin Cruz exalta el fervor patrio

Sinéad O’Connor será retratada en una película biográfica 

Sinéad O’Connor será retratada en una película biográfica 

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo