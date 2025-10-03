Atracan e hieren dominicano en el Alto Manhattan para despojarlo de prendas

Nueva York. Un hombre, de 39 años y presuntamente dominicano, caminaba normalmente por la calle 207 cerca de la avenida Post, en el sector de Inwood en el Alto Manhattan, a principio de esta semana alrededor de las 4:00 a.m. con varias prendas visibles (cadena, reloj, guillo, anillo y celular).

Se le acercaron tres hombres, presuntamente dominicanos también, y le solicitaron entregar todas sus prendas, intentó resistirse y le dieron un pescozón, siguió resistiéndose y le dieron un tiro en el pie izquierdo, logrando quitarle todas las prendas y la cartera, conteniendo documentos y dinero en efectivo. Fue trasladado al hospital en condición estable.

Luego, los asaltantes huyeron en un carro Honda Accord plateado con rumbo desconocido.

La policía dijo que aún no se han realizado arrestos, pero que la investigación está en curso.

Solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477) o al 1-888-577-4782).

También puede enviar sus pistas a través del sitio web de Crime Stoppers: https://crimestoppers.nypdonline.org/ o a través de la dirección X @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.

Ramón Mercedes

