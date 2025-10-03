Nueva York. Un hombre, de 39 años y presuntamente dominicano, caminaba normalmente por la calle 207 cerca de la avenida Post, en el sector de Inwood en el Alto Manhattan, a principio de esta semana alrededor de las 4:00 a.m. con varias prendas visibles (cadena, reloj, guillo, anillo y celular).
Se le acercaron tres hombres, presuntamente dominicanos también, y le solicitaron entregar todas sus prendas, intentó resistirse y le dieron un pescozón, siguió resistiéndose y le dieron un tiro en el pie izquierdo, logrando quitarle todas las prendas y la cartera, conteniendo documentos y dinero en efectivo. Fue trasladado al hospital en condición estable.
Luego, los asaltantes huyeron en un carro Honda Accord plateado con rumbo desconocido.
Lee más: Ahorrar en dólares: 3 razones por las que cada vez más dominicanos lo hacen
La policía dijo que aún no se han realizado arrestos, pero que la investigación está en curso.
Solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477) o al 1-888-577-4782).
También puede enviar sus pistas a través del sitio web de Crime Stoppers: https://crimestoppers.nypdonline.org/ o a través de la dirección X @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.