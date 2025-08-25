Atropellos en La Habana deja un muerto y ocho heridos: detalles del incidente

  • EFE
Atropellos en La Habana deja un muerto y ocho heridos: detalles del incidente

Vista general de una calle de La Habana (Cuba), en una imagen de archivo. EFE/ Ernesto Mastrascusa

La Habana, (EFE).- Una persona ha muerto y otras ocho han resultado heridas en una serie de atropellos en La Habana por los que la Policía ha detenido al conductor de un vehículo, un extranjero residente, informó este lunes el Ministerio del Interior.

Los hechos, según el comunicado oficial, tuvieron lugar sobre las 2:30 horas local (6:30 GMT), cuando el presunto autor, a los mandos de un vehículo, atropelló a las víctimas «en diferentes lugares» en un trayecto de apenas unos kilómetros entre Centro Habana y La Habana vieja.

La fallecida es una mujer de 35 años y los ocho heridos fueron trasladados a centros médicos donde están siendo atendidos. El presunto autor fue detenido y «se encuentra bajo proceso investigativo».

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Atropellos en La Habana deja un muerto y ocho heridos: detalles del incidente
Atropellos en La Habana deja un muerto y ocho heridos: detalles del incidente
25 agosto, 2025
Sin apoyo de figuras del CDP, periodistas marchan en contra excesos y atropellos
Sin apoyo de figuras del CDP, periodistas marchan en contra excesos y atropellos
14 mayo, 2025
Ecos de La Habana: una influencia nociva en el campo de las ideas
Ecos de La Habana: una influencia nociva en el campo de las ideas
25 diciembre, 2024
Autoridades cubanas reportan más de 461 derrumbes en La Habana tras el huracán Rafael
Autoridades cubanas reportan más de 461 derrumbes en La Habana tras el huracán Rafael
7 noviembre, 2024
Cuba alista medidas para enfrentar el ciclón Rafael, que afectará a La Habana
Cuba alista medidas para enfrentar el ciclón Rafael, que afectará a La Habana
4 noviembre, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

Reunión de Alaska: Trump y Putin

Reunión de Alaska: Trump y Putin

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo