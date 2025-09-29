Audo: “Licey tendrá 8 pitchers abridores”

Para la temporada del béisbol invernal dominicano que inicia el 15 de octubre próximo, los Tigres del Licey contarán en su roster con por lo menos ocho lanzadores abridores.

Así lo dio a conocer el gerente general de la organización, Audo Vicente, durante su participación en el “Diálogo con los Deportistas” del periódico HOY.

“En la Liga Dominicana nunca te puedes arriesgar con cinco lanzadores abridores, lo conveniente es tener entre ocho y diez, y nosotros contaremos con ocho”, planteó.

Audo Vicente argumentó que: “Vivimos en un país tropical y a cualquier jugador se le puede presentar una gripe” o cualquier otro inconveniente que provoque una ausencia temporal o definitiva.

La preparación

“Nos preparamos bien en ese sentido, tenemos hombres suficientes para que si alguien, por alguna razón, tiene que ausentarse, la otra pieza esté lista para responder”, agregó.

Adelantó que desde el mismo inicio de temporada, la escuadra azul contará con los servicios de los lanzadores Danny Jiménez, Jairo Asencio, Lisalverto Bonnilla, Ulises Joaquín, Adonis Medina, Jean Carlos Mejía, Radhamés Liz, César Valdez, Albert Abreu, entre otros.

Punto clave

“Pero tendremos, además, lanzadores extranjeros con gran experiencia, quienes también podrán dar la cara si alguna situación llegara a presentarse”, planteó Audo Vicente, durante la entrevista que le realizó Franklin Mirabal, editor deportivo de HOY.

Atacaremos temprano

Vicente aseguró que los Tigres del Licey se presentará a la próxima campaña con un equipo en condiciones de competir desde el principio y ganar el campeonato.

“Licey es una familia, en la que cada pieza es importante, con un equipo de operaciones élite y un extraordinario apoyo de la directiva”, dijo.

“Pero aquí todos somos importantes, desde el que prepara el café, el que te recibe y todo su personal. Lo he vivido en los cuatro años que tengo aquí y eso es lo que hace grande a esta organización”, sostuvo.

Gran talento

Indicó que la adición a los entrenamientos de Mel Rojas, Gustavo Núñez y Cristian Adames, le da un plus al conjunto de comenzar con un buen grupo al inicio de la temporada.

“Tenemos también un grupo de jóvenes con mucho talento, como es el caso de Elils Cuevas, Gerarld Nin, los lanzadores Orbis Portes, Ángel Ortíz, Cristian Hernández, Sammy Muñoz, entre otros, que tienen hambre de ganarse un puesto”.

La gran meta

“Estamos con la vista fija para obtener la corona la 25. Ver cómo se integraron y asumieron la preparación, manda un mensaje a los demás equipos: venimos con todo desde el principio”, afirmó.

Sobre el plan de trabajo del cuerpo técnico, valoró el esfuerzo del staff para asegurar que cada jugador llegue en óptima forma al inicio de la campaña.

“Me encanta la disponibilidad de los coaches. Están atentos para que uno logre la mejor condición posible. Para mí, un campeonato se empieza a ganar desde los entrenamientos y eso se está haciendo muy bien aquí”, sentenció.

Se trabaja duro

El diario HOY fue testigo de los entrenamientos de los Tigres.

Se observó una entrega total y buena ética de trabajo.

“Así somos. Desde el novato, hasta el más veterano, tiene que trabajar duro”, dijo Audo.

Emilio Bonifacio

Audo dijo que Emilio Bonifacio tiene permiso para reportarse más tarde y que confían en sus excelentes condiciones físicas.

“Claro que hace falta aquí, pero sabemos que se pondrá en forma muy rápido”, dijo Vicente sobre el capitán.