Audo Vicente responde supuestas implicaciones en caso Wander Franco

Audo Vicente, dirigente general de los Tigres del Licey dijo hoy no tener ningún tipo de implicaciones en el caso que involucra al pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, supuestamente acusado de sostener relaciones con menores de edad.

En una conversación telefónica con «El Sol de la Mañana», dijo que respeta el trabajo que realiza su esposa, la fiscal Olga Diná Llaverías; titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y quien investiga el caso del pelotero de los Rays de Tampa Bay.

«Primero yo no conozco de manera personal a Wander Franco, segundo; en lo relativo a redes sociales soy prácticamente análogo por lo que no he subido ninguna foto de él y además respeto mucho el trabajo de mi esposa, su profesionalidad y ella también respeta el mío», declaró el dirigente campeón de la Lidóm en la temporada 2022-2023.

Agregó que hay dos cosas con la que es poco tolerante, primero a quien atente contra su familia y segundo; contra el que atente contra sus principios y valores ético-morales.

Vicente consideró que el Estado debería fortalecer las políticas públicas de educación, como lo están haciendo las academias de beisbol, que invierten millones en la formación profesional de los jóvenes que practican béisbol en el país.

Wander no fue a la cita

Se recuerda que Franco fue citado a comparecer este jueves a las 11:00 de la mañana ante la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes para responder al proceso investigativo que se le sigue.

Fue la propia magistrada, Olga Diná Llaverías, quien informó que Wander Franco y su defensa fueron convocados para la hora señalada y hasta el momento no se han presentado.

También podría leer: Hoy se juramentan los cinco jueces del Tribunal Constitucional