AUDRYS NIN es un digno ejemplo de resiliencia

Ahora que los Juegos Olímpicos tienen nueva fecha para el verano de 2021, el gimnasta dominicano, Audrys Nin Reyes, tiene más bríos que nunca para obtener la clasificación a esa contienda.

“Mi meta es ganar una medalla olímpica, sé que es una meta muy alta, pero no imposible”, dijo Nin Reyes.

Explicó que para cada evento internacional se prepara de forma muy adecuada para obtener resultados.

Esperar clasificatorios. Dijo que aunque no se puede entrenar a plena capacidad porque todas las actividades deportivas están suspendidas por la pandemia del coronavirus, se mantiene haciendo sus ejercicios en casa.

“Ahora tendremos que esperar que la Federación Internacional reprograme los torneos preolímpicos para ir a clasificar para Tokio 2021”, dijo el laureado atleta de gimnasia que ha ganado varias medallas de oro en Copas del Mundo.

Vencer muchos obstáculos. Apuntó Nin que al venir de un barrio y una familia muy pobre en Barahona, ha tenido que trabajar muy duro para alcanzar logros en el deporte.

“No ha sido fácil, pero Dios me ha ayudado, ya mi madre tiene su vivienda, gracias al Estado y eso me hace feliz”, dijo Nin Reyes.

Los largos viajes y los horarios. Expuso que los largos viajes a países de otros continentes, ha tenido que batallar con los cambios de horarios, que no es nada fácil.

“Tener que acostumbrarte a nueve, 10 o 12 horas de diferencia de tu horario normal, es algo bien duro, pero ya estamos acostumbrados”, sentenció..

Pensó sería pelotero. Subrayó que en su niñez, siempre pensó que sería pelotero y llegar a las grandes ligas.

“Esa es la meta que se plantean muchos niños dominicanos, motivados por sus mismos padres, quienes tienen decenas de referencia en figuras como Sammy Sosa, Albert Pujols, David Ortiz, Alex Rodríguez, entre otros quisqueyanos que han alcanzado el estrellato en el béisbol de las Grandes Ligas (de Estados Unidos).

Audrys Nin Reyes también fue inducido a recorrer el mismo camino, pero hizo una parada, tal vez por considerar que no llegaría lejos.

“Tenía nueve años de edad y quería hacer deporte”, revela. Recordó que su primera selección fue el béisbol y poco tiempo después cambió para el basket, pero su incursión en este deporte fue efímera.

Recordó su oro en los Panam de Lima

El dominicano que ganó medalla de oro en los pasados Juegos Panam, ahora se ha puesto la siguiente meta: lograr su clasificación a Tokio 2021. Indicó que cuando pase todo este problema de la pandemia que ataca al país, entonces se sentará con el presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia, Edwin Rodríguez, así como con sus entrenadores para ver cual será el plan a seguir. Nin ha sido varias veces electo Atleta del Año en Gimnasia por el Comité Olímpico Dominicano.