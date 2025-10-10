Augusto Taveras gana el Premio Oscar de la Renta

El líder comunitario Augusto Taveras fue galardonado anoche con el Premio al Emigrante Dominicano Oscar de la Renta 2025, un reconocimiento que destaca el talento, la trayectoria y los aportes de dominicanos en el exterior, que con su trabajo fortalecen la identidad nacional en distintos lugares del mundo.

Taveras instauró la Fundación Rancheros Unidos en Nueva York, Estados Unidos, entidad que ha transformado la vida de cientos de familias campesinas en su tierra natal, Los Ranchos de Babosico en Santiago, mediante la donación de 500 viviendas equipadas.

A la entrega del premio, en el Teatro Nacional y encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, asistieron funcionarios, miembros del jurado y representantes de la comunidad dominicana en el extranjero.

Aportes del galardonado

Augusto Taveras además ha colaborado en la construcción de centros educativos, deportivos y de salud, otorgado becas a jóvenes y cubierto gastos médicos de cirugías especiales, en colaboración con la Asociación de Pescadores y Agricultores de Sabana Iglesia, la Fundación Padre Emiliano Tardif, Liceo Rafael Onofre Grullón, y otras instituciones de Santiago.

Durante el acto, el canciller Roberto Álvarez recordó que el primer eje de la política exterior del Gobierno es la protección de los dominicanos que viven fuera y que bajo ese objetivo articulan acciones como esa premiación, que reconoce el valor de esa comunidad.

Huellas profundas

El ministro Álvarez indicó que la presencia de los dominicanos en el exterior deja huellas profundas, valorada y respetada por los países de acogida, lo que se manifiesta en la economía cotidiana de los hogares, en el fortalecimiento de los vínculos con las instituciones y con el tejido social y cultural de las ciudades donde residen.

De su lado, la directora de Diplomacia Especializada del MIREX, María Alejandra Castillo, dijo que ese premio busca enaltecer la patria y demostrar que la verdadera herencia no se mide en cargos ni títulos, sino en vidas tocadas, en manos extendidas y en esperanza compartida.

Luego de ofrecer las palabras de agradecimiento, Taveras compartió su motivación para continuar con su labor social.

Puedes leer: Edgar Augusto Féliz Méndez asume Dirección de Asistencia Social y promete expansión de los programas de asistencia social

“He hecho cosas de la misma manera que lo he venido haciendo por muchos años, sin olvidar nunca que hay muchas personas en nuestro país y en el mundo que siempre necesitan una mano amiga”, expresó Taveras, quien además recibirá un metálico de un millón de pesos.

Reconocen finalistas

Durante la séptima edición del premio también fueron reconocidos Milly Feliz, Alec Subero, Lucy Suazo, Juan Martínez de los Santos, Rafael Pichardo, Sofía Lachapelle, Juan Antonio Young Carrasco, Mario García y María Jiménez Hernández, quienes quedaron como finalistas.

Esos dominicanos se destacaron con su labor y trabajo en Canadá, Nueva York, Miami, España y Escocia, desde áreas como la psicología, medicina, informática, educación y el liderazgo comunitario.

Sobre el Premio

El Premio al Emigrante Dominicano Oscar de la Renta, fue creado con el decreto 242-17, para reconocer los méritos de los dominicanos en el exterior, la cual pone en alto el nombre del país en otras latitudes.

Está inspirado en la vida de un hombre que representó con orgullo lo mejor de República Dominicana, un ejemplo de excelencia, destacado por su capacidad de dar, su espléndida generosidad y su profundo compromiso social.