El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este martes, que vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas, asociada a una onda tropical, ubicada en el Atlántico tropical central, con un 60 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, y un 90 % en los próximos siete días.

Asimismo, se observa otra onda tropical, que emerge de las costas occidentales de África, con una muy baja probabilidad de desarrollo en 48 horas, y de un 20 % en siete días.

Ante este panorama, continuarán los aguaceros y las tronadas en varias provincias del territorio nacional, junto a un ambiente de altas temperaturas.

Provincias en vigilancia

Los meteorólogos José Medina y Jesús Beltré explicaron que, desde las primeras horas de la mañana, se producirán nublados, con aguaceros y tronadas, en La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata, los cuales se desplazarán hacia otras localidades del noreste y sureste, durante el transcurso del día.

Agregaron que, después del mediodía, el abundante contenido de humedad en la masa de aire, unido a los efectos del ciclo diurno, favorecerá la formación de nublados, con aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

Hasta las primeras horas de la noche, en provincias como San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco, entre otras, así como en el Gran Santo Domingo.

Recomendaciones ante el calor

El Indomet advirtió que las temperaturas seguirán muy elevadas, debido al verano y a los vientos cálidos y húmedos del este/sureste, por lo que recomienda a la población hidratarse con frecuencia, preferiblemente con agua; usar ropa ligera, de colores claros; buscar espacios frescos y ventilados; y evitar la exposición al sol, entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Además, exhorta a prestar atención especial a los niños y a los adultos mayores, por ser los más vulnerables a los efectos del calor extremo.

 Vigilancia ciclónica

El Indomet reiteró su llamado a la ciudadanía a ingresar a su portal web, www.indomet.gob.do, y a seguir sus redes sociales @indometrd, para dar seguimiento a la evolución de estos sistemas y a las condiciones del tiempo en el país.

