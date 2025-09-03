Nueva York. Los arrestos y deportaciones por parte de agentes federales de inmigración están aumentando drásticamente en el área de la ciudad de NY después de un comienzo lento en el segundo mandato del presidente Donald Trump, según un análisis de nuevos datos realizado por Gothamist.

Unos 3.300 inmigrantes fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración en NY desde el 20 de enero hasta el 29 de julio del presente año, según los datos. Esto representó un aumento del 56 % con respecto al mismo período del año anterior.

Cientos de dominicanos figuran entre los detenidos.

El aumento en las cifras se debe en parte a los arrestos en el 26 Federal Plaza en el Bajo Manhattan, donde los inmigrantes han sido puestos bajo custodia después de comparecer en procedimientos judiciales de inmigración celebrados allí.

«Es mucho más fácil para los agentes del ICE arrestar a personas en los juzgados… El ICE tiene pleno control operativo sobre el edificio», dice Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia.

Los datos, obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación , también revelan que los inmigrantes sin antecedentes penales constituyen una proporción cada vez mayor de los arrestados. La administración Trump ha establecido una meta nacional de 3,000 arrestos migratorios diarios en una amplia ofensiva antimigratoria.